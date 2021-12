Wie Augsburg für Die Nowak zur Bühne für ihr neues Video wurde

Plus Die Sängerin Rebekka Maier, bekannt auch als Die Nowak, hat an Augsburger Straßen-Klavieren ein Video gedreht. Sie ist ein Fan der Aktion. Wie ihr neuer Song entstand.

Plötzlich halten die Menschen ein bei der Hektik der täglichen Erledigungen in der Augsburger Innenstadt. Sie setzen sich auf die Stufen der alten Stadtmetzg, lassen sich mit geschlossen Augen die Sonne ins Gesicht scheinen und wiegen ihre Körper im Takt der Musik, die aus bunt bemalten Klavieren auf Straßen und Plätze fließt. „In der Straßenmusik kommen Klaviere ja eigentlich nicht vor“, sagt die Regensburger Singer- und Songwriterin Rebekka Maier, die unter dem Künstlernamen Die Nowak mal lakonische, mal aufmüpfige Chansons mit scharfsinnigen Texten schreibt.