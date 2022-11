Wilder Ritt mit der Klarinette: Christoph Pepe Auers Konzert im Jazzclub

Christoph Pepe Auers Quartett führt das Publikum im Augsburger Jazzclub auf eine traumwandlerische Fantasiereise - bei der man sich geborgen fühlt.

Die Klarinette ist die geheimnisvolle Schwester des Saxofons, ihr verträumter Klang passt zu den dicken Nebelschwaden, die das Licht und die Geräusche in den Gassen der Innenstadt am Freitagabend in ein gedämpftes Weiß tauchen. Der Tiroler Klarinettist Christoph Pepe Auer ist fasziniert von dem Phänomen des weißen Rauschens, des Klangs also, wenn man neben einem Wasserfall steht oder im Radio mal wieder keinen Sender reinbekommt.

Mit der Bassklarinette hebt das Publikum im Jazzclub Augsburg ab

"White Noise" heißt auch seine Komposition, die das Publikum im Jazzclub Augsburg den Effekt des weißen Rauschens auf schönste Weise am eigenen Leib spüren lässt: Der Geist wird beruhigt und gleichzeitig aktiviert und begibt sich zu den Klängen des Quartetts auf eine traumwandlerische, fantastische Reise. Die zarten Pianoakkorde von Mike Tiefenbacher und Christian Grobauers rauschende Becken malen einen Traumspaziergang durch eine harmonische, friedliche Landschaft, in der plötzlich eine kleine Bar auftaucht, in der die Band der Waldbewohner ausgelassen zum Tango aufspielt, bis die dunklen Töne der Bassklarinette das Publikum langsam abheben lässt.

Denn im Traum kann man fliegen, und so entfernt man sich zur hallenden Roadmovie-Gitarre von Andi Tausch immer weiter von der Erdoberfläche, bis der Planet im orbitalen Tanz nur noch als kleine, blaue Kugel schimmert.

Christoph Pepe Auers Quartett wagt sich an Rockrhythmen

Im Stück "Kontrabassklarinette" wird eben jenes absurd lange Instrument zu einem golden funkelnden Beweis, dass das Erlebnis Musik nicht nur durch den Sinn des Hörens erlebt werden kann, sondern dank der tiefen Frequenzen im Innersten des Körpers zu spüren ist. Ohne Bass steht der Groove nur auf einem Bein, doch Auers Quartett muss sich nicht um Standhaftigkeit sorgen. Sie nehmen ihr Publikum mit auf einen Ritt durch alle Stimmungen und Stilistiken, durch skandinavischen Ambient und fernöstliche Harmonien, brodelnden Straight-Ahead-Jazz und satte Rockrhythmen.

Der Ritt ist wild, und er ist lustig. Auer zaubert aus einem selbst entworfenen, während des Spielens zusammengebauten Plastikblasinstrument eine Kindergeburtstagsversion von Michael Jacksons "Billie Jean". Er erzählt mit Worten humorvolle Anekdoten und mit Noten schöne Geschichten. Seine Songs vertonen Schuberts Nebensonnen, Abendstunden und schwedischen Schokoladenkuchen und vermitteln ein Gefühl, das die einen beim Spaziergang in der untergehenden Sonne und die anderen beim Verzehr von Süßgebäck erleben. Es ist schwer in Worte zu fassen, warum man sich in diesem Moment so wohlfühlt, aber seine Musik hat die gleiche Wirkung wie der sanfte Nebel vor der Türe des Jazzclubs. Sie gibt eine geheimnisvolle Geborgenheit.

