Brechtfestival

Träumen, hassen und kämpfen im Zeichen von Brecht

Plus Ein Rundgang durch den Kraftklub beim Brechtfestival: Zu "Social Dreaming", einer Lesung von Şeyda Kurt, und einem Boxkampf.

Von Rosaria Kilian

Halb Zug, halb Dämon schiebt sich eine gruselige Gestalt durch einen finsteren Wald. Dazu Wasser, Wolken - oder ist das etwa Rauch? Neun Leute sitzen in einem Stuhlkreis, stecken ihre Köpfe zusammen. Eine von ihnen ist Lina Determann, Designstudentin aus Karlsruhe. Sie zeigt der Gruppe vier Bilder, die eine künstliche Intelligenz entworfen hat. Gefüttert hat Determann den Computer mit den Träumen der anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wenig später hängen die Träume so inmitten der Ausstellung "Urban Legends of Oberhausen" in Brechts Kraftklub im ehemaligen Lederle-Möbelhaus.

Träume haben eine Bedeutung über das Individuelle hinaus, sagen Britta Franz und Adrienn Weiß. Sie leiten die Gruppe durch das "Social Dreaming". Fremde Menschen sitzen bei dieser gruppenanalytischen Methode Rücken an Rücken. "So ist die soziale Konvention gebrochen", erklärt Weiß. Über freie Assoziation erstellen die Therapeutinnen in Zusammenarbeit mit Kunststudenten eine "Traummatrix". Das, was unterbewusst schlummert, wird so sichtbar. Über das Ergebnis ihrer Traumdeutung wundert sich die Gruppe ein wenig. "Wie eine Szene aus einem Horrorfilm", sagt eine Teilnehmerin. "Mit Träumen verbinde ich eigentlich etwas Positives."

