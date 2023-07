Augsburger Friedensfest

19:00 Uhr

Impulse beim Augsburger Friedensfest: Wie viel Kreativität braucht die Politik?

Denkanstöße beim Friedensfest: Paula Scholemann (links), Expertin für Kreativität in der Politik, im Gespräch mit Michaela Zöhrer vom Lehrstuhl für Politikwissenschaft, Friedens- und Konfliktforschung an der Universität Augsburg.

Plus Im "Denkraum" erklärt Paula Scholemann: Ohne Kreativität keine politische Veränderung, kein Bismarck, kein Feminismus. Klingt schön, historisch ist es nicht.

Von Stefanie Schoene Artikel anhören Shape

Der Jazzclub ist ein experimentierfreudiger Ort, an dem auch Altes neu interpretiert und instrumentalisiert werden darf. Ganz harmonisch muss es dabei nicht zugehen. Für den „Denkraum“, die Veranstaltungsreihe, die das Friedensbüro seit vielen Jahren in diesem Keller unter der Philippine-Welser-Straße erfolgreich durchführt, genau das Richtige. Streitgespräche mit bekannten und weniger bekannten Politikern, Aktivistinnen oder Wissenschaftlerinnen über Gesellschaft, Frieden, Migration oder Antisemitismus und jede Menge Input fürs Denken und Handeln.

Paula Scholemann gibt Denkanstöße beim Augsburger Friedensfest

Das Konzept von Paula Scholemann, Expertin für Öffentliche Verwaltung und Kreativität in der Politik, erschließt sich nicht auf den ersten Metern. Das muss auch nicht sein, nicht jede wissenschaftliche Forschung lässt sich in einem Statement von 15 Minuten zusammenfassen. Ihr geht es um den Transfer von Erkenntnissen aus der Kreativitätsforschung in die Politik. "Politische Produkte" nennt sie das. Während des zweistündigen Gesprächs im Jazzkeller meiden Moderatorin Michaela Zöhrer von den Konfliktforschern der Augsburger Universität und Scholemann den analytischen Blick auf die politische Bühne und tauschen ihn gegen den Blick durch die "kreative Brille": Das politische Geschehen nur als Auseinandersetzungen, Machtkämpfe und Konflikte zu sehen, sei unproduktiv, da sind sich die beiden Wissenschaftlerinnen einig. Im Vordergrund müsse die Wahrnehmung und Sichtbarkeit der kreativen Prozesse stehen, die schließlich zu den "politischen Produkten" wie der Sozialversicherung Bismarcks oder auch der Menschenrechtserklärung der französischen Revolution geführt hätten. Das Besondere am Menschen sei, dass er Neues entdecken könne, und das zeige sich an diesen prominenten Beispielen. Werde diese Kreativität freigesetzt, könnten Ideen für politische Veränderungen besser entstehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .