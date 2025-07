Das Christian McBride Trio knipst die Schwerkraft aus

Christian McBride schnipst zweimal, und dann hebt er mit seinem Trio ab. Als hätten sie irgendwo einen Knopf versteckt, mit dem man die Schwerkraft einfach ausknipsen kann. Sie spielen so federleicht, so mühelos, als könnten sie nebenher noch ausdiskutieren, wer als Nächstes mit Spülen dran ist. Und sind gleichzeitig so präsent, als schüttelten sie jeder einzelnen Person im Publikum die Hand mit den Worten „Guten Abend, hier sind wir nun“.

