Jazz-Trio Rymden beschließen hochkarätigen Jazzsommer

Plus Mit Dan Berglund, Magnus Öström und Bugge Wesseltoft vom Rymden ging ein hochkarätiger Jazzsommer in Augsburg zu Ende. Das nährt Erwartungen für die Zukunft.

Eigentlich sollte diese Kritik diesmal anders beginnen. Nicht wieder mit dem längst abgedroschenen Vergleich mit e.s.t., dem Esbjörn Svensson Trio, dem seit dem Unfalltod des Namensgebers 2008 immer noch Heerscharen von Fans hinterhertrauern. Obwohl zwei Drittel des legendären, bahnbrechenden Trios, dem es einst gelang, Jazz, Rock, Klassik und Pop zu versöhnen, jetzt das Fundament der aktuellen Band bilden, sollte es einzig und allein um Rymden gehen. Um ein nicht mehr ganz so neues, dafür fast genauso bahnbrechendes Trio. Sollte …