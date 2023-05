Augsburger Mozartfest

Mit Bejun Mehta in der Achterbahn des liebenden Gefühls

Countertenor Bejun Mehta, am Klavier begleitet von Jonathan Ware, beim Augsburger Mozartfest im Kleinen Goldenen Saal.

Plus Der Countertenor präsentiert seine herausragende Kunst zusammen mit dem Pianisten Jonathan Ware in einem ausgesuchten Liedprogramm. Und zeigt dabei, dass die Countertenor-Stimme zu mehr taugt als nur zu barockem Gesang.

Von Stefan Dosch

Längst ist auch diesem Stimmfach seine Schublade zugewiesen, gilt der Countertenor als die Stimme der barocken Oper. Aber gerade aus diesem Fundus bediente Bejun Mehta sich nicht bei seinem Auftritt beim Augsburger Mozartfest, auch wenn mit Purcell letztlich doch ein Vertreter des barocken Musiktheaters ins Programm geschlüpft war. Nein, Mehta setzte ganz bewusst in späteren Zeiten an, bei Mozart, Beethoven, bei Haydn vor allem und in einem großen Sprung dann hin zu Britten, um erklärtermaßen zu zeigen, dass ein Countertenor weit mehr vermag als lediglich Händelschen Helden und deren Verwandten Stimme zu geben.

Wenn man's denn vermag, denn die künstlerischen Anforderungen sind bei der Wiener Klassik und vollends in der Moderne gänzlich andere als im 17. und frühen 18. Jahrhundert. Unter den Countertenören gibt es heutigentags denn auch nur wenige, die über einen solchen sängerischen Komplettstatus verfügen wie der US-Amerikaner Bejun Mehta (der nur in weitläufiger Hinsicht verwandt ist mit dem Dirigenten Zubin Mehta).

