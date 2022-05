Mozartfest mit Idyll und Abgrund: So vielseitig war das Konzert "Freistil 2"

Plus Kammermusikalischer Glanz im Kleinen Goldenen Saal: Maximilian Hornung und Freunde spielen beim Augsburger Mozartfest Werke von Beethoven und Mahler.

Schon der „Freistil 1“, der das Mozartfest eröffnete, lebte vom Reiz der Kontraste: Mozart, Beethoven, Schostakowitsch. Dem stand die zweite „Freistilrunde“ nicht nach. Sarah Christian und Maximilian Hornung boten mit weiteren Musikfreunden eine neue Berg- und Talfahrt der Klänge: Beethoven und Mahler. Und jeder Takt, vom Septett bis zum Kammerorchester zog in den Bann. Man spürte Zusammenhänge dieser Generationen, Vorausschau auf Kommendes, Verarbeitung der Tradition auf dem Weg in eine neue Welt.