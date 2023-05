Was die Freunde der Kunstsammlungen in Augsburg angekauft haben

Seit Jahrzehnten unterstützt der Verein Augsburger Kunstsammlungen die Museen und sammelt Geld für Neuankäufe. Nun sind drei zeitgenössische Arbeiten hinzugekommen.

Neue Kunst für die Augsburger Museen, das haben sich die Freunde der Augsburger Kunstsammlungen seit Jahrzehnten auf die Fahne geschrieben. Jahr für Jahr sammeln sie Gelder, um die Kunstsammlungen zu unterstützen. Im Rahmen der jährlichen Mitgliederversammlung wurden nun die jüngsten Neuerwerbungen präsentiert: drei zeitgenössische Arbeiten. Angekauft haben die Freunde der Kunstsammlungen die Papierarbeit "Meeresgestalten" der in Augsburg lebenden Künstlerin Anja Güthoff. Auf dem Blatt hat die Künstlerin einen Teil ihrer Installation "Tank" festgehalten, die einmal raumfüllend im H2 - Zentrum für Gegenwartskunst präsentiert worden ist. Ebenfalls schon einmal in einer Sonderausstellung zu sehen war die Arbeit "Pacific Ring of Fire", eine Fotoarbeit der tschechischen Künstlerin Magdalena Jetelová. Im Eis von Patagonien macht sie auf einer Nachtaufnahme die Grenze zwischen den Kontinentalplatten mit künstlichem Licht sichtbar.

Wie eine Farbexplosion wirkt dagegen die dritte Neuerwerbung, ebenfalls schon einmal ausgestellt, allerdings nicht im H2, sondern im Schaezlerpalais. Der italienische Künstler Mauro Bergonzoli, der sein Atelier in Kirchheim in der Nähe von Mindelheim hat, setzte sich in seiner großen Einzelausstellung im Schaezlerpalais auch mit dem Gebäude selbst auseinander. Entstanden ist extra für die Schau die Neo-Pop-Arbeit "Marie Antoinette im Schaezlerpalais". Das historische Ereignis wird vom Künstler gedeutet, die starken Frauen dominieren den Festabend, das Schaezlerpalais selbst steht im Mittelpunkt des Empfangs - aufgefaltet. Im Hintergrund sind die Wände des Festsaals zu erkennen. Dann aber steht die Welt auch Kopf. Den die Gebäudefront taucht wie ein übergroßes Puppenhaus zwischen den sich grüßenden Frauen auf.