Augsburger Philharmoniker hoffen mit Benefizaktion auf neues Instrument

Orchestermusik kommt ohne die Celesta nicht aus. Die Augsburger Philharmoniker brauchen ein neues Instrument und schlagen dazu einen bewährten Weg der Mittelbeschaffung ein.

Wie mag es klingen, wenn eine märchenhafte Zuckerfee zu tanzen beginnt? Peter Iljitsch Tschaikowsky hatte eine recht genaue Vorstellung davon: hell und schwebend und glöckchenhaft zart. So wie das Instrument, das gerade erst von einem französischen Klavierbauer erfunden worden war. Der Komponist stattete den "Tanz der Zuckerfee", Bestandteil seiner Ballettmusik "Der Nussknacker", mit einem Solopart für das besagte Instrument aus, und die Uraufführung 1892 verhalf dem Instrument zum internationalen Durchbruch. Die Rede ist von der Celesta.

Nicht nur Tschaikowsky ließ sich von ihrem Klang verzaubern. Die Reihe der Komponisten, die fortan für das Tasteninstrument schrieben, ist lang, die Musik seit der Spätromantik kaum denkbar ohne die Celesta. Richard Strauss hat die maßgebliche Szene seines "Rosenkavaliers" dem Silberklang des Instruments anvertraut, Gustav Holst dem Neptun in "Die Planeten" einen Celesta-Mantel umgelegt, Ravel wollte in seinen Orchesterwerken ebenso wenig darauf verzichten wie Debussy oder Bartók, letzterer hob das Instrument gar auf konzertantes Niveau mit seiner "Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta". Die Reihe lässt sich fortführen bis in heutige Tage, bis hin zur Filmmusik - was wäre "Hedwig's Theme" aus John Williams' Harry-Potter-Score ohne die Celesta?

Die Celesta der Augsburger Philharmoniker ist in die Jahre gekommen

Kein Sinfonie-, kein Opernorchester kommt ohne sie aus, das gilt auch für die Augsburger Philharmoniker. Hier allerdings ist die Celesta arg in die Jahre gekommen. Nicht nur, dass das Instrument, das äußerlich einem Klavier für den Hausgebrauch ähnelt, in seiner dunkelbraunen Holzverkleidung deutliche Gebrauchsspuren davongetragen hat. Bedenklicher sind die Klangeigenschaften: Wenn die Korrepetitorin Szilvia Mikó in die Tasten greift, ist unschwer zu überhören, dass sich das Spektrum der Töne unausgeglichen darbietet. Im tiefen Register mulmig und diffus, in den oberen Oktaven hart und gläsern. Genau so hat das Instrument, das "himmlische" (daher sein Name), jedoch nicht zu klingen. Augsburgs Generalmusikdirektor Domonkos Héja soll denn auch schon über die Verfassung des Klangerzeugers gemurrt haben.

Bei den Philharmonikern wird die Celesta gespielt von den Korrepetitoren, den Pianisten, die am Theater mit dem Ensemble die Rollen einstudieren und auch in Sinfoniekonzerten das Spiel von Tasteninstrumenten übernehmen. Korrepetitor Michael Wagner erinnert sich, dass die aktuell eingesetzte Celesta des Orchesters zwar erst vor eineinhalb Jahrzehnten angeschafft wurde, damals aber schon ein gebrauchtes Instrument war. Und obwohl die Celesta über eine ähnliche Anschlagsmechanik verfügt wie ein Klavier - bei der Celesta schlagen auf Tastendruck die Filzhämmer auf Metallplatten über hölzernen Resonatoren, wodurch der typische Klang entsteht -, ist das Instrument nicht so einfach nachzustimmen wie ein mit Saiten bespanntes Klavier.

Benefizkonzerte sollen für den Großteil des teuren Instrumentes aufkommen

Deshalb soll nun eine neue Celesta angeschafft werden. Ein einziger Hersteller - nach eigenen Angaben der einzige nach dem Patent des französischen Erfinders - kommt dafür infrage, die Firma Schiedmayer in Stuttgart. Kostenpunkt der Neuanschaffung: zwischen 40.000 und 50.000 Euro. Ein Betrag, den das Orchester nicht einfach aus der Tasche bezahlen kann. Doch mit einer derartigen Situation vermag das Orchester umzugehen, dafür gibt es ein eindrucksvolles Beispiel aus jüngerer Zeit: Mittels einer beharrlich betriebenen Benefizaktion war es gelungen, die Steinmeyer-Orgel im Kongress am Park wiederzubeleben. Vor allem die Philharmonische Gesellschaft Augsburg um ihren Vorsitzenden Jakob Janeschitz-Kriegl, zugleich Cellist der Philharmoniker, hatte anhaltend für die gute Sache getrommelt.

So wie bei der Orgel soll es auch bei der Celesta laufen. Insbesondere durch Benefizkonzerte von Orchestermitgliedern soll ein signifikanter Betrag zur Finanzierung eines neuen Instruments aufgebracht werden. Ein sattes Jahrzehnt, so lange wie bei der Orgel, soll es diesmal aber nicht dauern, die angepeilte Summe ist diesmal ja auch niedriger. Weshalb man bei der Philharmonischen Gesellschaft davon ausgeht, vielleicht schon in zwei Jahren hinreichend Geld für eine neue Celesta zu haben. Zweckgerichtete Spenden sind natürlich gerne gesehen.

Nächstes Benefizkonzert findet am Sonntag, 18. Juni, statt

Was die Korrepetitoren dann am liebsten darauf spielen würden? "Strauss' Alpensinfonie", sagt Michael Wagner; "Bartóks Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta", meint Szilvia Mikó. Doch erst einmal steht ein Celesta-Einsatz bei Bernsteins "Westside Story" an beim Open-Air-Konzert auf der Freilichtbühne (22. Juni/29. Juli) - und erst mal noch auf dem alten Instrument.

Das nächste Benefizkonzert findet am Sonntag, 18. Juni, im Rokokosaal der Regierung von Schwaben statt. Bei der Matinee (11 Uhr) spielen Jakob Janeschitz-Kriegl (Cello) und Ivan Demidov (Klavier) Werke von Bach, Beethoven und Prokofjew. Die Benefizkonzerte werden in der kommenden Spielzeit weitergeführt.