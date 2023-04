Augsburger Philharmoniker

18:05 Uhr

"Stürmische Zeiten" mit estnischer Dirigentin

Plus Anu Tali bestritt als Gast das 7. Sinfoniekonzert mit Werken von Dvořák, Britten und einer deutschen Erstaufführung von Erkki-Sven Tüür. Ein Programm, das in Teilen faszinierte, an anderer Stelle unter dem Möglichen blieb.

Von Stefan Dosch

Es ist keineswegs zu viel der Ehre, wenn man dem Gastdirigat beim jüngsten Sinfoniekonzert der Augsburger Philharmoniker besonderen Rang beimisst. Gar nicht mal, weil da im Kongress am Park eine Frau am Pult stand, wo doch gerade, nachdem Hollywood mit "Tár" das Thema ins große Kino überführt hat, alle Welt nach weiblicher Orchesterleitung Ausschau hält. Nein, die stammende Dirigentin Anu Tali gehört schlicht zu jenen, bei der auch erste Adressen wie das BR-Symphonieorchester oder die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen anfragen, ja die sich überhaupt in die vorderen Reihen des international tätigen Dirigierpersonals vorgearbeitet hat. Eine kapitale Verpflichtung also für die Augsburger Philharmoniker.

Mit im Gepäck am Montagabend hatte Anu Tali gleich auch noch einen musikalischen Gruß aus ihrer estnischen Heimat, eine Komposition ihres Landsmanns Erkki-Sven Tüür (*1959), noch dazu ausgeflaggt als deutsche Erstaufführung. "Sow the Wind …" ("Wer Wind sät …") – was da elliptisch unter den Tisch fällt, diente dem Konzertprogramm der Philharmoniker als Motto: der Sturm, die Entfesselung, das nicht Kontrollierbare, eben das, was uns an "Stürmische Zeiten" denken lässt. Wobei da alles andere als bloß Schwere-Wetter-Vertonungen angesetzt waren, jedenfalls nicht im Buchstabensinn. In Antonín Dvořáks sinfonischer Dichtung "Der Wassermann" tötet das Wasserwesen im Orchesterbrausen ein Kind; in Benjamin Brittens "Four Sea Interludes" ist die schäumende See-Natur zugleich Spiegelbild des aufgewühlten Inneren des Protagonisten namens Peter Grimes; und Erkki-Sven Tüür hat über sein Orchesterstück selbst verlautbart, dass ihm beim Komponieren die Folgen rücksichtslosen menschlichen Handelns – und keineswegs nur bedrohliche Klimaveränderungen – vor dem geistigen Auge gestanden haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

