Augsburger Puppenkiste

vor 31 Min.

Mit Schabernack und Poesie: Neues Kabarett in der Augsburger Puppenkiste

Plus "Hurra, hurra, das Kabarett ist wieder da!" – unter diesem Motto startet die Puppenkiste ins neue Jahr. In den Hauptrollen: Meister Söder und sein Aufmuckl.

Von Veronika Lintner

Deutsche Eiche, rustikal mit grober Rinde? Oder doch eher niederbayerische Biergarten-Kastanie? Aus welchem Holz ist Hubert Aiwanger geschnitzt? "Ungehobelt!" finden manche, wie er poltert, ledert und provoziert. Seinen Meister hat Bayerns Vize-Ministerpräsident aber gefunden – jedenfalls auf der Bühne der Augsburger Puppenkiste. "Klick!" und "klack!", eine Marionette spaziert über die kleine Guckkastenbühne, ein Handwerkerlein in Schürze hatscht durch die Kulisse seiner Schreinerwerkstatt. Meister Eder? Meister Söder! Und an seinem alten Leimtopf klebt bald er, der Klabautermann mit rotem Strubbelhaar: "Hurra, Hurra, ein Kobold namens … Aiwangaaa!" Wer treibt den schlimmsten Schabernack? Wer geht hier wem auf den Leim? Das fragt das Kabarett 2024 der Augsburger Puppenkiste. Am Silvesterabend erlebt das Premieren-Publikum starke politische Momente, den Charme des Varietés am Faden und jede Menge Kalauer – mal fein geschnitzt, mal grob.

Markus Söder und Hubert Aiwanger treten im neuen Kabarett der Augsburger Puppenkiste auf

Die Puppenkiste lässt ihr eigenes Puppen-Kabinett tanzen, so will es die Silvester-Tradition – und jedes Jahr tagt die Polit-Runde an Silvester, um das Jahr Revue passieren zu lassen. Heißes Stichwort diesmal: Flugblatt-Affäre. Meister Söder wühlt in Aufmuckls Ranzen nach problematischen Briefen. "Des is sooo geemeiiin", nörgelt der Aufmuckl und reimt sich um Holzkopf und Kragen. Söder lässt sich nichts bieten: "Wenn du so an der Macht klebst …". Aber Schluss mit der zankigen Zweisamkeit, beim Schreiner klopfen sie jetzt alle an. Ein Herr Habeck spaziert herein, "ich bin wegen der Heizung hier". Gleich darauf eine Dame im schwarzen Pelzmantel, die sich Plakate schreinern lassen will, weil sie eine neue Partei gründet – Holz vom rechten Stapel? Nein, doch vom linken? Und dann robben zwei in Bundeswehr-Montur zur Tür herein: Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Toni Hofreiter, das Duo in Militär-Tarnfarben legt einen Auftritt mit Knall-Effekten hin. Das bleibt aber auch die einzige Anspielung auf den Ernst der Weltlage – Krisen, Gewalt, Krieg. Und diese Zurückhaltung tut dem Abend spürbar gut. Das Kabarett hält die Balance, hobelt an jeder politischen Ecke, ohne dass beim Lachen der Weltschmerz zwickt. Martin Stefaniak hat den Puppen dafür feine Wortspielereien und Dialoge zugetextet. Die besten Gags so spitz wie Kasperles Hut.

