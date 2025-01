Augsburger Puppenkiste Von wilden Tieren und wildgewordenen Politikern: Das bietet das Puppenkisten-Kabarett 2025

Was wäre, wenn Scholz, Habeck und Lindner gemeinsam leben würden, in einer Männer-WG? Dieses Szenario spielt die Puppenkiste in ihrem Kabarett aus. Und versüßt die Polit-Show mit tierischen Sketchen.