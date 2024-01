Augsburger Puppenkiste

06:21 Uhr

Zeus hat eine große Klappe: Augsburger Schüler haben einen Puppenfilm gedreht

Plus Griechisch, mythisch, neu erzählt: Schüler und Schülerinnen des St.-Stephan-Gymnasiums haben einen Film gedreht. Ihr Ratgeber? Ein Experte der Puppenkiste.

Gottvater Zeus hat eine große Klappe. Er knautscht sein plüschiges Gesicht, das Zottelhaar steht ihm zu Berge, und dann mault er seinen Untergebenen an: "Jeder Gott muss Menschen beherrschen können!" Hinter ihm aber, zwischen den Säulen des Olymps, lauert Prometheus. Er will ihm die Macht des Feuers stehlen: "Habe ich alles dabei? Rauchbomben, K.-o.-Tropfen, Maschinengewehr ...". Rambazamba im Olymp, so beginnt der Film, der hier in einem Klassenzimmer im Gymnasium bei St. Stephan an der Wand aufleuchtet. Eine Stunde wie jede? Unterricht nach Plan? Nein, dies ist eine Filmpremiere. Schüler und Schülerinnen der Q12 haben "Das Feuer der Pandora" selbst gedreht. Sie haben die Götter gebaut, die Puppen gespielt, die Story geschrieben. Als Ratgeber stand ihnen ein Experte der Augsburger Puppenkiste zur Seite.

Schüler des Augsburger Gymnasiums bei St. Stephan drehen einen Film

"Vor dreieinhalb Jahren gingen die ersten Mails hin und her", erinnert sich der Lehrer Matthias Ferber. Er befasst sich schon lange mit Puppentheater – und als er nun ein Projekt für die zwölfte Klasse betreuen sollte, für das Programm "Projekte ans Licht", kam ihm eine Idee. Er suchte den Kontakt zu Florian Moch, dem Regisseur und Autor – Puppenspieler und Puppenbauer. Für die Augsburger Puppenkiste hat Moch zig Puppen geschaffen, von Rapunzel mit dem langen Haar bis zum Marionetten-Doppelgänger von Olaf Scholz. "Der antike Mythos im Puppentheater", auf dieses Thema für das Seminar konnten sich Ferber und Moch schnell einigen. Bald stand auch fest: "Mit zwei Wochenstunden ist das nicht zu schaffen." 90 Minuten an jedem Montagnachmittag, so viel Zeit ist vorgesehen, aber das genügt nicht. Und so haben 16 Schülerinnen und Schüler viel Zeit, Nerven und Ideen in das Projekt investiert – mehr, als zu erwarten war. Ferber erinnert sich: "Bei einem Seminarbesuch in der Puppenkiste waren sie alle fasziniert." Da sprang der Funke über.

