Augsburg

30.01.2024

Der Musiker Sebastian Birkl beschreibt die Welt nach dem Untergang

Der Augsburger Klangkünstler Sebastian Birkl alias DOT bringt in "Tales from Erygow" den Weltuntergang auf ein neues Konzeptalbum.

Plus Auf dem Konzeptalbum "Tales from Erygow" ist das Zeitalter des Menschen vorbei – die Apokalypse fegte über den ehemals blauen Planeten hinweg.

Von Sebastian Kraus

Die fiktive Stadt Erygow könnte überall auf dem Planeten sein, und in gewisser Weise ist sie das auch, denn das Schicksal, das sie ereilte, könnte allen blühen. Die Apokalypse fegte über den ehemals blauen Planeten, das Zeitalter des Anthropozän ist zu Ende. Nur ein übrig gebliebener Jazzmusiker stolpert einsam durch das Trümmerfeld und macht sich seine Gedanken über das, was war, was ist und wie es überhaupt so weit kommen konnte – erzählt von der abgrundtiefen Stimme des ägyptischen Sprechers Doc Holiday und dem feinen Klang der Trompete des Münchner Jazzers Matthias Lindermayr. „Tales from Erygow“ (Anette Records) ist nicht einfach das neue Album des Augsburger Klangkünstlers Sebastian Birkl, es ist eine Science-Fiction-Saga aus poetischen Gedankenwelten, organischen Instrumenten und intelligent komponierten Beats.

„Ich hatte Lust auf dieses Konzeptding, weil ich narrative Werke mag und dazu kommt, dass jetzt alle Singles konsumieren und Künstlerinnen und Künstler daher keine echten Alben mehr machen. Es war mir ein Anliegen, eine Geschichte zu erzählen, weil ich als Instrumentalkünstler sonst weder Texte schreibe noch singe. So bekam ich eine ganz neue Ebene“, erzählt Birkl, der Musik unter dem Namen DOT veröffentlicht, in seinem Studio im Augsburger Künstlerhaus Schöne Felder. Das Thema lag dabei auf der Hand: Seit Jahrzehnten wird immer drängender vor einer dramatischen Erderwärmung gemahnt und gleichzeitig stößt die Menschheit immer hemmungsloser Kohlendioxid aus.

