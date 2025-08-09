Wieso sich Haindling-Sänger Hans-Jürgen Buchner manchmal „gerne verabschieden würde“

„Kurz noch mal ein Satz zum Mitdenken“, sagt Hans-Jürgen Buchner, und dann kommt wieder so eine Haindling-Weisheit, der man als Zuschauender und vor allem Zuhörender natürlich mindestens genauso gerne zuhört wie seiner Musik. Dieser Aphorismus geht also wie folgt: Wenn der Bergsteiger abstürzt, dann ist er froh, weil er das Läuten der Kirchenglocken im Tal noch ein letztes Mal hört. Traurig macht den Bergsteiger aber, dass er davon niemandem mehr erzählen kann. Die Geschichte soll wohl verdeutlichen, wie nahe Melancholie und Humor beieinanderliegen können. Vielleicht will Buchner damit aber auch ganz was anderes sagen. Ein fantastischer Unterhalter ist er allemal, das wird beim Haindling-Konzert in Augsburg deutlich. Mit 80 Jahren versteht er es nach wie vor, seine Fans zu begeistern, und sei es mit kurzen Vorträgen über das Spielen einer Maultrommel.

