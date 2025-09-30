Augsburgs Philharmoniker mit Mahlers Fünfter: leidenschaftlich, wild, großartig

Mehrfach an diesem Abend, in den Momenten großorchestraler Entladung, ertappt man sich bei dem Wunsch, die Bühnenwände, in die hinein die Augsburger Philharmoniker sich zwängen, mögen einstürzen, um dem Klang mehr Raum, mehr Luft zu verschaffen, auf dass der Wucht der Töne ein angemesseneres Podium zuteil würde, als es der akustisch doch arg beschränkte Bühnenkasten im Kongress am Park zu bieten hat. Auslöser solcher Fantasien: Gustav Mahlers Fünfte, seine Sinfonie in cis-moll, in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts entstanden, ein Kraftkoloss von einem Orchesterstück.

