Augsburgs Philharmoniker begeistern mit leidenschaftlicher Aufführung von Mahlers Fünfter

Sinfoniekonzert

Augsburgs Philharmoniker mit Mahlers Fünfter: leidenschaftlich, wild, großartig

Was für ein Spielzeitauftakt! Domonkos Héja dirigiert Gustav Mahlers cis-moll-Sinfonie als spannungsvolles Drama in fünf Akten.
Von Stefan Dosch
    • |
    • |
    • |
    Gustav Mahler, dessen Sinfonie in cis-moll zum Spielzeitauftakt der Sinfoniekonzerte auf dem Programm der Augsburger Philharmoniker stand.
    Gustav Mahler, dessen Sinfonie in cis-moll zum Spielzeitauftakt der Sinfoniekonzerte auf dem Programm der Augsburger Philharmoniker stand.

    Mehrfach an diesem Abend, in den Momenten großorchestraler Entladung, ertappt man sich bei dem Wunsch, die Bühnenwände, in die hinein die Augsburger Philharmoniker sich zwängen, mögen einstürzen, um dem Klang mehr Raum, mehr Luft zu verschaffen, auf dass der Wucht der Töne ein angemesseneres Podium zuteil würde, als es der akustisch doch arg beschränkte Bühnenkasten im Kongress am Park zu bieten hat. Auslöser solcher Fantasien: Gustav Mahlers Fünfte, seine Sinfonie in cis-moll, in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts entstanden, ein Kraftkoloss von einem Orchesterstück.

