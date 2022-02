Augsburg

vor 27 Min.

Die Augsburger Puppenkiste kehrt mit einem glänzenden Kabarett zurück

Plus Nach der Corona-Zwangspause erlebt das Publikum wieder die hohe Kunst des Puppenführens. Im Marionettentheater gibt es alte Bekannte und neue Köpfe zu sehen.

Von Gerlinde Knoller

Große Freude war zu spüren – bei der Augsburger Puppenkiste und auch beim Publikum. Das Kabarett feierte Premiere, etwas verspätet, weil es an Silvester, wo es traditionell seinen Platz hatte, noch nicht möglich war. Geboten wurde ein Spektrum von über 30 Nummern, in denen all das aufschien, was die Augsburger Puppenkiste so einzigartig macht.

