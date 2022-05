Wenn Elias Holl die Bühne betritt: Die Spielzeit 2022/23 am Sensemble-Theater

Das Sensemble-Theater feiert einen Schnapszahl-Geburtstag – und die Co-Chefin Anne Schuester verrät, welche Stücke die Spielzeit 2022/2023 bieten wird.

Festivals, Konzerte, Bühnenpremieren und Uraufführungen, was hat Corona nicht schon ruiniert, verschoben, gestrichen. Und natürlich Geburtstagsfeste: 20 Jahre, also zwei volle Jahrzehnte Leben für die Bühne, vor und hinter den Kulissen – das konnte das Augsburger Sensemble-Theater 2020 nicht so groß wie geplant feiern. Doch jetzt kündigt Theater-Co-Chefin Anne Schuester eben für dieses Jahr eine kleine Feierwoche an. Es ist ein Schnapszahl-Jubiläum, 22 Jahre – oder man rechnet es um, wie Schuester und ihr Partner, der Intendant Sebastian Seidel: „Zwanzig plus zwei.“

Das Augsburger Sensemble-Theater feiert seinen 22. Geburtstag

Diese Mini-Festwoche im Sensemble wartet mit vier Vorstellungen auf. Humorvoll: die Komödie „Genannt Gospodin“ (25. Mai). Historisch: das Räuber-Stück „Heute Hiasl“ (27. und 28. Mai). Völlig frei: Impro mit dem Münchner Kabarett-Duo Linner und Trescher (26. Mai). Eines verspricht Schuester dem Publikum für jeden Abend: „Einen Geburtstags-Prosecco wird es auf jeden Fall geben.“

Hinter den Bühnen aber herrscht Eifer statt Feierrausch: Dort arbeiten Seidel und Schuester schon länger an der nächsten Spielzeit, 2022/23. Zwei Facetten prägen das Programm besonders: Einerseits der Blick in die Geschichtsbücher und andererseits der Moment zwischen Leichtigkeit – und dem Todernst des Lebens.

Mit dem Stück „Für geeignete Personen“ kündigt Schuester eine Uraufführung an, die „im Grenzbereich zwischen Traum und Wirklichkeit“ wandelt. Genauer gefasst: „Die Handlung spielt im Zwischenreich, zwischen Leben und Tod“, erklärt die Sensemble-Leiterin. Viel will sie über die Autorin Sophia Himmel nicht verraten. Aber der Ort, an dem diese Tragikomödie spielt, ist ein Krankenhaus. Seine Premiere erlebt das Stück am 28. Januar 2023 – der Leipziger Philipp J. Neumann setzt es in Szene.

Das Sensemble bringt "The Fear of 13" auf die Bühne

Nach dem Ernst und Kern des Lebens forscht das Sensemble auch ab dem 12. Mai 2023. Den Film „The Fear of 13“ von Nick Yarris will das Theater in Bühnenform bringen. „Es ist ein Dokumentarfilm über einen Mann, der seiner Todesstrafe entgegenblickt“, erklärt Schuester. Der US–Amerikaner Yarris saß 22 Jahre im Gefängnis in Pennsylvania, in Erwartung des Todes, weil er eines Mordes bezichtigt wurde – und es war ein Irrtum. Das Sensemble will mit diesem harten Stoff auch ein Zeichen setzen: „Es ist ein Plädoyer gegen die Todesstrafe und für das Leben.“

Politik wird sicher auch im ersten neuen Stück der Saison 2022/23 eine Rolle spielen. Allerdings eine klingende, poppige, rockige. Knapp vor dem Tag der Deutschen Einheit, am 2. Oktober 2022, taucht ein szenischer Liederabend in die westdeutsche Musikgeschichte ein. In „Made in West Germany“ singen und spielen Fred Brunner, Winfried Gropper, Daniela Nering, Dörte Trauzeddel, kurz: das „Ost-West-Kollektiv“. Die Gruppe hatte 2019 mit „Born in the GDR“ schon über den Mauerrand geguckt, „Du hast den Farbfilm vergessen“ von Nina Hagen durfte bei dieser DDR-Lied-Revue nicht fehlen. Und jetzt, Kapitel zwei, BRD? Treffen die Toten Hosen auf Grönemeyer? „Es wird ein persönlicher Abend. Jeder bringt hier seine Lieder mit ein“, so erklärt Schuester dieses Gemeinschaftsprojekt mit dem Neuen Theater Burgau.

Das Sensemble-Theater widmet Elias Holl eine Hommage

Gerade treibt noch der Bayerische Hiasl sein Unwesen im Sensemble-Spielplan, in einem Stück über die Wilderer-Legende Matthias Klostermayr. Doch an der nächsten Zeitreise arbeiten Seidel und Schuester schon. Ab 28. Februar 2023 wollen sie einen großen Augsburger Baumeister wieder zum Leben erwecken: Elias Holl. Diese Stadt trägt seine Handschrift, er schuf Rathaus, Stadtmetzg, Zeughaus. Holls 450. Geburtstag, samt Leben und Werk, soll das Stück „Luftschlösser“ von Christian Krug feiern. Ja, auch üppige Renaissance-Kostüme darf das Publikum bei diesem Historienstück erwarten, aber für Schuester lautet die Leitfrage des Werks: „Was sagt uns Elias Holl heute?“ Sensemble-Chef Seidel führt dabei selbst Regie.

Historisch-klassisch auf dem Feld der Literatur wird dann der Sensemble-Sommer 2023, unter freiem Himmel: „Auf unserer Sommerbühne werden wir Anton Cechov geben“, verrät Schuester. Zwei Stücke des Russen fügt Seidel hier zusammen, „Familienglück“ ist das Thema, mal traurig, mal komisch.

Sebastian Seidels "Hamlet for you" steht auf dem Spielplan

Konstanten finden sich auch im Spielplan: Das Format „Augsburger Gespräche zu Literatur und Engagement“ startet wieder im Juli 2023, Sensemble-Fans können sich auf Seidels „Hamlet for you“ und auf den „Messias“ zur Weihnachtszeit freuen. Trotzdem – „Uraufführungstheater“ nennt sich das Sensemble und öffnet sich damit neuen Impulsen, frischen Ideen. Im Rahmen eines Stipendiums geben junge Bühnenkünstlerinnen aus Bochum ab März 23 hier ein Gastspiel. Denn: „Jeder für sich alleine kommt nirgendwo hin“, weiß Schuester.

Termine unter www.sensemble.de.