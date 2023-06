Alles im Rhythmus im Augsburger Kunstverein

Im Holbeinhaus sind bis Ende Juli Arbeiten des Künstlerkollektivs Rythm Section zu sehen. Manchmal wird man dabei auf eine falsche Fährte geführt.

Die niederländische Künstlerin Henriëtte van't Hoog mag es, Menschen mit ihrer Kunst hinters Licht zu führen. Es mache ihr Spaß, die Betrachterinnen und Betrachter zu verwirren und ihnen das Gefühl zu geben, nicht zu wissen, was sie sehen, sagt sie mit einem Augenzwinkern. "Die Menschen rechnen mit einer Skulptur, letztendlich ist das hier aber ganz flach." Sie zeigt auf eines ihrer Werke, eine Malerei, die aus geometrischen Formen besteht. Aus pink- und senffarbenen Dreiecken und Vierecken. "Ich wähle immer eine Farbe aus, die ein wenig schön und eine andere, die ein wenig schrecklich aussieht". Welche Farbe dabei gut wegkommt und welche nicht – das bleibt ihr Geheimnis.

Henriëtte van't Hoog ist mit einigen ihrer Werke bei der Ausstellung "15238" im Augsburger Holbeinhaus des Künstlerkollektivs Rhythm Section vertreten. Foto: Lara Voelter

Das Gefühl, nicht zu wissen, was man sieht, beziehungsweise nicht zu wissen, was hinter der Kunst steckt, beschleicht einen immer wieder, wenn man die Ausstellung "15238" des Künstlerkollektivs Rhythm Section besucht. Über allem steht das Thema "Rhythmus", aber die Arbeiten sind bewusst nicht näher beschrieben, um Raum für Interpretation zu lassen.

Am vergangenen Samstag fand die Eröffnung statt. Einige Mitglieder der 18-köpfigen Künstlergruppe waren in die Galerie des Augsburger Kunstvereins im Holbeinhaus gekommen. Seit 2010 besteht das Kollektiv, nun gaben die Mitglieder zum ersten Mal einen retrospektiven Überblick ihrer Arbeit.

Bilder, Installationen, Videos, drapierte Gegenstände wie zusammengebundene Stifte unterschiedlicher Größen – das Spektrum der verschiedenen Werke und verwendeten Materialien ist vielfältig und zeigt: Die Interpretation von Rhythmus sind höchst individuell. Der Ukrainer Oleksij Koval ist der Hauptinitiator des Kollektivs und Namensgeber der Ausstellung. Er erklärt, die Zahlenfolge "15238" spiegele durch die Größenverhältnisse der Nummern bereits Rhythmus wider.

Kunstschaffende mehrerer Länder und Disziplinen gehören zum Kollektiv

Das Kollektiv setzt sich zusammen aus Künstlerinnen und Künstlern verschiedener Disziplinen aus den Ländern China, Deutschland, Griechenland, Großbritannien, den Niederlanden und der Ukraine. In ihren Werken beschäftigen sie sich bewusst mit dem Thema Rhythmus. Teil der Gruppe sind jedoch auch Kunstkritikerinnen, Theoretiker, Philosophinnen und Lehrern für Rhythmus und Bewegung. Laut Kuratorin Sophie-Charlotte Bombek, die ebenfalls Teils des Kollektivs ist, kann sich einbringen, wer an einem Austausch zum Thema Rhythmus interessiert ist und voneinander lernen möchte.

Die Ausstellung präsentiert etwa das Werk der niederländischen Künstlerin Iemke van Dijk. Mit verschieden großen schwarz bemalten Kreisen aus Porzellan, die sie auf den Boden geklebt hat, möchte sie verdeutlichen: Rhythmus hat viel mit Wiederholung zu tun. Außerdem: Vieles auf der Welt, scheint nicht, wie es ist. Beispielsweise könne man annehmen, die Kreise hätten alle die gleiche Form, allerdings seien sie alle individuell – wie Menschen eben auch. Sie sagt, vor allem die Natur inspiriere sie, denn diese sei erfüllt von Rhythmus.

Iemke van Dijk möchte mit ihren Kreisen aus Porzellan unter anderem zeigen: Rhythmus entsteht durch Wiederholung. Foto: Lara Voelter

Info: Laufzeit der Ausstellung im Holbeinhaus bis 30. Juli ; geöffnet ist Dienstag bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Eine Führung findet am Dienstag, 11. Juli um 16.30 Uhr statt. Am 25. Juli geben die Kunstschaffenden um 18.30 Uhr Einblick in ihre Arbeit als Kollektiv.. Außerdem gibt es am 20. Juni um 16 Uhr einen Workshop sowie eine Life-Mal-Performance im Rahmen der Langen Kunstnacht am 24. Juni.