Ausstellung

19:45 Uhr

Auge, Nase, Ohr - Medienkunst für viele Sinne

Plus Das Augsburger Lab30 im Abraxas bietet eine große Bandbreite: vom gespenstischen Wald aus Karbonstäben bis zu einem chemischen Ökosystem, das mit Duftstoffen lockt.

Von Richard Mayr Artikel anhören Shape

Metallplatten, die zu klingen beginnen, ein Wald aus rotierenden Stäben und Leinwände, die mit Licht bemalt werden: Die diesjährige Ausgabe des Augsburger Medienkunstfestivals Lab30 setzt in dieser Ausgabe nicht nur auf Kunst zum Mitmachen, die gibt es auch, sondern auch auf Poetisches, das für sich steht und zum Verweilen und Betrachten einlädt. Ob das Zufall ist oder aber an der neuen künstlerischen Leiterin Maria Trump liegt, wird sich erst in den nächsten Ausgaben sagen lassen. In diesem Jahr fällt es beim Gang durch die Ausstellung im Lab30 auf.

Das zeigt sich zum Beispiel in den Arbeiten von Circus Lumineszenz aus Wien, die unter dem Titel "Ihé" Lichtgemälde präsentieren. Auf der Leinwand sind Lichtquellen, Prismen und Filter angebracht, dazu auch kleine Motoren, sodass sich die Linien, die Muster und die Farben leicht verändern. Und es zeigt sich an diesem Wald aus Karbonstäben, den Leonhard Peschta (ebenfalls Wien) mit nach Augsburg gebracht hat. Er hypnotisiert mit seinen kreiselnden Bewegungen. Gleichzeitig haben diese Stäbe auch etwas Unheimliches und Archaisches, sie erinnern an die Gerippe, die übrig bleiben, wenn der Wald verbrannt ist.Das Augsburger Festival Lab30 hat umstürzlerisches Potenzial

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen