Ausstellung in Augsburg: Wenn die Schreibmaschine zu Pinsel und Stift wird

Mit einer Schreibmaschine illustriert Bettina Hutschek Wörter und simple Sätze. Dadurch entstehen nicht nur Bilder, sondern auch ausufernde Geschichten – zu sehen in der Ausstellung „Typewritten“ bei Augsburg Contemporary.

Die Typenhebel der Adler-Schreibmaschine schlugen, in mit eleganten Serifen verzierten Buchstaben, den Satz „ihre wege kreuzten sich an diesem tag gleich mehrmals“ auf die untere Kante eines einfachen, weißen DIN-A4-Blattes. In dessen oberen Drittel verschlingen sich zwei mit Pluszeichen getippte Linien. Trotz des auf dem Blatt Papier herrschenden Minimalismus entspinnt sich mit jeder Minute des Betrachtens eine immer farbigere, ausuferndere Geschichte. Wer sind die Personen, deren Wege sich kreuzen? Kennen sie sich? Sind ihnen die kurzen Momente des Über-den-Weg-Laufens überhaupt bewusst? Durch welche Straßen welcher Stadt treibt es sie? Und warum?

Künstlerin Bettina Hutschek: „Ich habe immer schon narrativ gearbeitet“

Die Rolle der Betrachtenden ist nicht mehr nur, sich der Schönheit der Kunst zu erfreuen, sondern ein Teil der Interpretation der Werke zu werden. „Ich habe immer schon narrativ gearbeitet“, erzählt die Künstlerin, Filmemacherin und Kuratorin Bettina Hutschek in der Galerie augsburg contemporary in Göggingen, kurz nachdem die Hängung für ihre Ausstellung „Typewritten“ vollendet war. Erwähntes Blatt ist aus der Serie „UTE“, die sowohl in ihren einzelnen Blättern als auch als Geschichte gelesen werden. Die Arbeiten entstanden unter dem Eindruck alter Familienerzählungen, von Träumen und Nachrichtenmeldungen. Simple und absurde Satzfragmente bekommen eine einfache, aber höchst effektive Illustrierung aus Sonderzeichen. Ute ist Näherin, und wie eine Nähmaschine rattert die Schreibmaschine mechanische Muster auf das Papier.

Collage „Typewriting (Dog)” Foto: Bettina Hutschek

Die Ausstellung im Projektraum an der Bergstraße zeigt Schreibmaschinenarbeiten aus drei Serien aus den vergangenen 20 Jahren. Im Jahr 2002 entstand in Berlin, wo es die gebürtige Augsburgerin zum Studium hinzog, erwähnte erste Serie – „als Ausgleich zu den dokumentarischen und sehr Recherche-intensiven Filmen, die ich mache. Es kann bis zu zehn Jahre dauern, bis ein Film fertig ist, ein Schreibmaschinenblatt ist dagegen in wenigen Minuten fertiggestellt“.

Ein Hauch von Dadaismus umweht die Ausstellung „Typewriting“ bei augsburg contemporary

Die aktuellste Serie, „Typewritings“, ist deutlich bildhafter als ihre ältere Schwester. Ein Model vor einer Wand aus Dollar- und Paragrafenzeichen, ein zerfallender Klammervorhang, eine Hand, die Würfel aus Sonderzeichen wirft. Es ist ein Komponentenspiel aus Worten, Halbsätzen, Mustern, Handzeichnungen und Collage-Elementen, ein Hauch Dadaismus, ein leiser Gruß an die konkrete Poesie. Deren „Vater“ Eugen Gomringer bezeichnet seine Gedichte als „Konstellationen“, doch während bei Gomringer Worte nicht mehr Bedeutungsträger sind, sondern als visuelle und phonetische Elemente eingesetzt werden, haben die Sätze bei Hutschek durchaus Bedeutung. Oft deutlich tiefer, als auf den ersten und zweiten Blick gedacht. Nicht zuletzt bei den Sprichwörtern, die sich tief in die DNA der Inselbevölkerung Maltas gegraben haben. „Maltese Proverbs“ illustriert den Volksmund, der „für Nordeuropäer abstrus wirken kann. Es geht um Geld, das Meer und immer um Misogynie.“ Sprichwörter wie „Frauen sind wie Zitronen. Quetscht sie aus und werft sie weg“ triefen nur so vor Frauenverachtung, doch gelingen sie laut Hutschek durch die ständige Überlieferung in die Köpfe der Menschen, die sich dann darauf beriefen.

Hypothesen sind auch in der Kunst erlaubt

Hutschek interessiert sich sehr für diese Phänomene, die entstehen, wenn Menschen zusammenleben. Dieses Interesse brachte sie auch letztendlich nach Malta, ihrem zweiten Wohnsitz neben der Bundeshauptstadt. „Mich fasziniert, wie Archäologen aus Funden Hypothesen formen, aber auch explizit sagen, dass diese nur so lange halten, bis sie durch neue Funde widerlegt sind.“ Und wenn Hypothesen in der Wissenschaft erlaubt sind, dann ja wohl auch in der Kunst. Für einen Pseudodokumentarfilm, der sich ausmalt, wie sich die Gesellschaft entwickelt hätte, wäre nicht der gewalttätige Homo sapiens der Nachfahre der Neandertaler gewesen, studierte sie die Menhire der Bretagne. Und sie hörte von den megalithischen Tempeln auf Malta, die sie unbedingt erforschen wollte – umgetrieben von der Frage, wie die Inselbevölkerung, von außen unbehelligt, dann einfach so spurlos verschwinden konnte und die Inseln Jahrhunderte menschenleer waren.

Darauf gibt es bis heute keine Antwort, doch es geht Hutschek eben „nicht um die Realität, sondern um die Geschichte“. Und davon werden in der kleinen Galerie ganz viele erzählt. Auf Putz und Papier, mit Schreibmaschinentinte und Lippenstift.

Info: Bettina Hutschek – Typewritten. Laufzeit bis 2. März im Projektraum augsburg contemporary, Bergstr. 11. Öffnungszeiten Samstag, 14 bis 17 Uhr, und nach Vereinbarung (08251/871630)