Ausstellung in der Galerie Cyprian Brenner: Bilder katapultieren in New Yorks Avenues

In der Ausstellung "Summer in the City" des Künstlers Werner Fohrer sind Bilder zu sehen, die über den digitalen Zeitgeist nachdenken lassen – und ihn kritisieren.

Augen starren auf Displays, Ohren kleben an Handys, Glasfassaden recken sich gen Himmel. Viele Gesichter sind nicht erkennbar – sie verwischen mit der dazugehörigen Person. Manchmal sind Menschen mit Kopfhörern verkabelt, so gut wie immer wandeln sie nebeneinander, ohne sich zu berühren: kaum da und schon wieder weg. Sie schauen sich nicht an, wirken wie Zombies oder durchsichtig wie Geister – vor, hinter oder inmitten von Wolkenkratzern. Technik und Digitalisierung wabern durch beinahe jedes Bild der Ausstellung "Summer in the City" des baden-württembergischen Künstlers Werner Fohrer, 76.

Die Werke in Klein- und zumeist Großformat aus seinen Serien "Streetview", "Artifical Life" und "Woman" spiegeln den alltäglichen urbanen Lebensstil wider. Sie können als eine Reflexion über das digitale Zeitalter gedeutet werden und als Kritik. Mit den durchdringenden Symptomen: Schnelllebigkeit, Unaufmerksamkeit und Anonymität. Noch bis zum 1. Juli ist die Ausstellung in der Augsburger Galerie Cyprian Brenner zu sehen.

Die Bilder sind mithilfe von Videos und Fotos der Realität nachempfunden

Menschen hetzen durch die Straßen, Leuchtreklamen blinken, Autos rasen: Großstadtleben. Und meist gezückt – das Handy. Es zieht sich als Leitmotiv durch Fohrers Bilder, die hauptsächlich aus der Streetlife-Serie stammen. Sie ist nach einem Besuch in New York entstanden.

Das Handy zieht sich als Leitmotiv durch Werner Fohrers Ausstellung "Summer in the City" in der Galerie Cyprian Brenner. Foto: Galerie Cyprian Brenner

Viele von Fohrers Werken ziehen einen in eine Welt, die wummert und pulsiert. Sie verwandeln die Betrachtenden in Protagonisten eines Wimmelbildes. Zahlreiche Farben und Motive lenken den Blick immer wieder ab, lösen Irritation aus und das Gefühl: Da ist ja noch einmal etwas, was ich noch nicht gesehen habe! Teilweise Reizüberflutung in ihrer Reinform, klaustrophobische Tendenzen inklusive – jedoch ohne eine trübe Atmosphäre zu vermitteln. Helle Farben wechseln sich ab mit Grautönen, die vor allem in Nachtszenen präsent sind. Die Dynamik von Fohrers Bildern weckt Neugier auf eine Welt, die nie auch nur ein Nickerchen zu machen scheint; in der an jeder Ecke Unbekanntes, Knalliges wartet.

Werner Fohrers Malerei bildet die Realität nicht direkt ab, da er überwiegend mit Montagen eigener Videos und Bilder aus New Yorker Avenues arbeitet. So entstehen verschiedene Bildebenen und Überlappungen – vergleichbar mit Schaufensterspiegelungen.

Fohrer nutzt auch Aufnahmen von Google Street View

Vor allem Werke der Serie "Streetview" fußen auf Aufnahmen des Onlinedienstes Google Street View. Dieser gewährt 360-Grad-Einblicke in alle erdenklichen Straßen der Welt – zwar nicht in Echtzeit und mit der Darstellung verfremdeter Menschen, dennoch aber ein Eintauchen in Straßen, ohne physisch je dort gewesen zu sein.

Fohrer nutzt Vorhandenes, transformiert es und erschafft Neues. Er macht sich die Bildbearbeitungsmöglichkeiten zunutze und zeigt, was damit möglich ist. Damit spiegelt er auch die teils massive Künstlichkeit wider, die der Gesellschaft immanent ist. "Artificial Life" lautet der treffende Titel seiner Serie.

Wirklichkeit und Konstruktion überlagern sich, sind häufig auf den ersten Blick nicht mehr voneinander zu unterscheiden. Was ist das Original – und was wurde hinzugefügt oder modifiziert? Was ist Realität und was nur Schein? Und wann können wir unserer Wahrnehmung überhaupt noch trauen? Fragen, die sich auch angesichts der aktuellen Debatte rund um Digitalisierung und Künstliche Intelligenz aufdrängen.

Fohrer spiegelt in seinen Werken den Zeitgeist wider

Einzelne Bilder aus den Videos dienen Werner Fohrer als Vorlagen, die er schließlich mit Ölfarbe auf Leinwänden festhält. Immer wieder schafft er fließende Übergänge und lässt die dargestellten Menschen mit ihrer Umgebung verschwimmen. Aber auch mit Gegenständen wie Kleidung oder Handtaschen. Gesichtszüge sind häufig gar nicht erkennbar oder verfremdet: der Mensch als anonymes Wesen im Großstadttumult. Und als Konsumverfallener mit Einkaufstüten in der Hand und McDonald's-Emblem im Rücken. Dabei blitzen immer wieder Details wie etwa der Faltenwurf eines Kleidungsstücks oder die Fellmaserung eines Hundes hervor. Die Einzelheiten sind da, könnten also auch wahrgenommen werden.

In seiner Serie "Artificial Life" stellt Werner Fohrer die Schnelllebigkeit und Künstlichkeit des aktuellen Zeitgeists dar. Foto: Galerie Cyprian Brenner

Maximiliane Umlauf, die Kuratorin der Ausstellung, sagt, Fohrer habe sich bei seinen Bildern von US-Fotorealisten inspirieren lassen. Allerdings sei klar erkennbar, dass er über die Jahre seinen eigenen Stil gefunden habe.

Werner Fohrer schafft es, mit seinen Werken den Zeitgeist auf verschiedenen Ebenen zu verbildlichen und zum Nachdenken anzuregen. Dabei belehrt er nicht. Die Tatsache, dass Fotos und Videos die Grundlage seiner Bilder sind, zeigt auch: Fohrer spiegelt in verfremdeter Form lediglich wider, was da ist – ohne zu beschönigen, aber auch ohne zu verteufeln.

Info: Laufzeit der Ausstellung "Summer in the City" in der Galerie Cyprian Brenner ist bis zum 1. Juli. Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Samstag von 12 bis 18 Uhr.