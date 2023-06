Ausstellung

vor 17 Min.

Bert Brecht, die Kunst und Israel: Eine neue Ausstellung im Höhmannhaus

Plus Im Augsburger Höhmannhaus stellen elf Künstler und Künstlerinnen des Kollektivs P8 Contemporary Art Gallery aus Tel Aviv aus. Sie verknüpfen sozial-politische Beobachtungen mit persönlichen Familienerfahrungen.

Von Rüdiger Heinze Artikel anhören Shape

Seit Jahren haben die Städtischen Kunstsammlungen, speziell Thomas Elsen als Kurator für zeitgenössische Kunst, einen guten Draht zu Künstlern aus Israel. In dessen Verlängerung stellt nun ein nicht kommerzielles Kollektiv aus Tel Aviv erstmals im Ausland aus, die 2008 gegründete P8 Contemporary Art Gallery, und zwar in der Neuen Galerie des Augsburger Höhmannhauses. Elf Künstler und Künstlerinnen wählten dafür den Titel "Augmented (Hi)Stories", also "Erweiterte Geschichte(n)" – womit sie einerseits ihr gesellschaftliches Engagement dokumentieren, andererseits persönliche (Familien-)Erfahrungen ansprechen, die Einfluss auf ihre Kunst hatten und haben. Israelische Identität und (sozial-)politische Beobachtungen verflechten sich mithin.

Sally Krysztal und Ronit Mirsky stellen Werke im Höhmannhaus aus

Am schönsten ist dies gleich im ersten, von der Maximilianstraße aus einsehbaren Raum der neuen Galerie zu sehen – an der Wand rechts, wo ein filigranes, fragiles, zartes Gespinst aus dünnen Fäden sich spannt, mal Zwirn, mal gesponnenes Garn. Das Netz hat Ähnlichkeit mit architektonischen wie topografischen Plänen, mal fühlen sich Betrachter an den Aufriss von Grundmauern erinnert, mal an Höhenlinien auf Landkarten. Und in der Tat: Die Arbeit von Sally Krysztal (2017) ist ein Plan, und zwar des versunkenen Paris, wo die multidisziplinäre Künstlerin 1970 geboren wurde. Und in der Diagonalen der Höhmannhaus-Galerie hängt ein weiterer Grundplan von Sally Krysztal, einer des "Floating Jerusalem" (2015). Ein gutes Doppel, auch die persönliche Geschichte der Künstlerin darstellend.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen