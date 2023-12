Das kleine Format und ein ganz besonderer Fall

Die "Ecke"-Künstlervereinigung präsentiert wieder ihre traditionelle Adventsausstellung und vergibt Auszeichnungen. Was spricht an in der Schau - und was befremdet? Ein kritischer Rundgang.

Allerorten Weihnachtsmärkte. Da wollen auch die Augsburger Künstlervereinigungen nicht abseits stehen und mit Geschenktipps plus Auszeichnungen aufwarten. Im Glaspalast läuft die Große Schwäbische in der 75. Auflage, veranstaltet als Jubiläum vom Berufsverband Bildender Künstler; in der Ecke-Galerie läuft immerhin zum 63. Mal "Das kleine Format", alljährlich organisiert von der "Ecke"-Vereinigung. Die Modalitäten allerdings unterscheiden sich: Bei der Großen Schwäbischen dürfen auch nicht organisierte Künstler teilnehmen - so sie, wie alle, eine Jury überzeugt haben -; beim "Kleinen Format" darf jedes "Ecke"-Mitglied ohne Juroren-Absegnung ein oder zwei Werke präsentieren, wenn eine vorgegebene Einzel- beziehungsweise Gesamtgröße nicht allzu stark überschritten wird. Auch der Advent ist eben keine regellose Zeit.

"Das kleine Format" zeigt Werke von ganz spezifischem Humor

Wer kann, will und fähig ist, der tanzt auf beiden Hochzeiten. Es können, wollen und sind fähig zum Beispiel: Dorothea Dudek, Ingrid Olga Fischer, Gabriele Fischer, Peter Junghanß, Georg Kleber, Ilan Scheindling, Thomas Sing, Alexandra Vassilikian, Nina Zeilhofer. Gleichzeitig gilt a), dass es, rein qualitativ gesehen, auch andere Künstler(innen) verdient hätten, hier wie dort ausgestellt zu sein, und b), dass an beiden Orten etliches Braves, Hübsches, Gewerkeltes, auch Mittelprächtiges zu betrachten ist - und überdies Werke von ganz, ganz spezifischem Humor.

"Frühstück im Wald" von Terence Carr. Foto: Rüdiger Heinze

Ein besonderer Fall aber bleibt in der "Ecke"-Galerie der Fall Martin Eder. Als Mitglied, das der Augsburger vor nicht langer Zeit wurde, ist er neuerlich vor Ort mit einem Akt-Mann und seinem besten Freund in Habacht-Stellung vertreten sowie neuerlich mit einem Katzenbaby. Im Klein-Aquarell hascht Eder - bei Höchstpreisen von je 7000 Euro, so geriert sich halt der Kunstmarkt - weiter nach scheinbar Provokantem und nach dem Effekt. Es blühen in Farbe das Schwüle und Niedliche. Hier gilt ebenfalls a) und b): Wer Augen hat zu sehen, findet a) Ernsthafteres und Dauerhaftes durchaus am anderen Ende der Preisskala in der "Ecke", während sich Eder b) gleichsam selbst enttarnt im Umfeld von solidem, nachdenklichen Kunstschaffen.

Raffinierte Fotos von Karen Irmer in der Ecke-Galerie

Zum Beispiel hängen ein paar Schritte weiter zwei Miniatur-Mischtechniken von Günther Baumann, der nicht mit der Schwarte nach dem Speck wirft. Er widmet sich individueller Tragik und überhöht diese durch antikisierende Stilistik. Die pompejanische Wandmalerei kommt beim Betrachten in den Sinn. Zum Beispiel hängen zwei enigmatisch-schöne, figurative Öl-Lack-Arbeiten von Christofer Kochs - und über Eck zwei reizvolle und raffinierte Fotos von Karen Irmer: Indem sie einen leicht bewegten Wasserspiegel festhielt, hielt sie auch die Reflektion von Bäumen fest, die gleichsam aquarellartig "verschwimmen". Man muss nur genau hinschauen.

"Tango Transparenz" von Martin Becker. Foto: Rüdiger Heinze

Weitere Beispiele bemerkenswerter Arbeiten: Beatrice Schmucker hat jüngst noch mal einen erheblichen Sprung gemacht; nun zeigt sie auf der Basis von Pflanzen-Motiven abstrahierte, in gewisser Weise "ungehaltene" Malerei. Mal sehen, ob beziehungsweise wann sie das Motiv durch reine Malerei auslöscht. Und abermals ist Alexandra Vassilikian hervorzuheben, die in Mischtechnik "Schlachtfeld"-Panoramen deutungsoffen festhält. Was ist Bodennebel, was ist Detonationsqualm? Bei der Skulptur wiederum ist auf Martin Beckers "Tango Transparenz", auf Harald Riemanns "Innere und äußere Umlaufbahn" sowie auf die Arbeit "Auf ins tiefe dunkle Blau" von Petrus zu verweisen. In jeder der Arbeiten spielen Leichtigkeit, Balance, Fragilität und gefährdetes Gleichgewicht eine bestimmende Rolle. Zudem verweist Petrus durch die Verwendung einer Nautilus-Muschel auf die lange Kunstgeschichte Augsburgs - und ihre Wunderkammer-Objekte.

Zaven Peter Hanbeck wurde mit dem Preis der Künstlervereinigung "Die Ecke" ausgezeichnet

Zwei Auszeichnungen vergab die "Ecke" zur Vernissage. Mit dem Preis der Künstlervereinigung wurde ein Urgestein des Vereins ausgezeichnet: Zaven Peter Hanbeck, Jahrgang 1938, der fein ausgeführte Weidenbäume in Tusche präsentiert, einen davon mit bunten Bändern verfremdet. Und den Preis der Arno Buchegger Stiftung erhielt Laura Lacrampe für ihre Farbfotografie "excitant?", die sich - als Teil einer Serie - mit dem Spannungsverhältnis zwischen dem Körper als ästhetischem Objekt und einem Objekt sexueller Begierde beschäftigt.

Noch ein gemeinsamer Eindruck von "Großer Schwäbischer" und "Kleines Format": Den Betrachter schauen Tiere groß an, kurios. In der Großen Schwäbischen ist es eine Giraffe namens "Florentine", in der "Ecke" ist es ein Hornvogel, der zurück äugt. Aug in Aug mit realistischer Kunst.

Laufzeit in der Ecke-Galerie am Elias-Holl-Platz 6: bis 23. Dezember. Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 12 bis 18 Uhr.