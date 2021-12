Ausstellung

"Das kleine Format" zeigte eine Vielfalt der Themen und Techniken

Plus „Das kleine Format“, die traditionelle vorweihnachtliche Präsentation der Ecke Galerie, präsentiert wieder ein breites Spektrum an Kunstwerken.

Von Manfred Engelhardt

Noch darf sie – im Gegensatz zum vergangenen Jahr – dem Würgegriff von Corona standhalten, die traditionelle Advent-Schau der Augsburger Ecke Galerie. Welche Regeln für den Besuch gelten, sollte am besten aktuell geklärt werden. Über 60 Künstlerinnen und Künstler des Vereins sind mit je zwei Mini-Werken in der Schau „Das kleine Format“ vertreten. Wer mit dem Problem „Was schenke ich zu Weihnachten“ nicht fertig wird, könnte es mit einem Besuch in der Ecke probieren. Gute bis beste Qualität ist vorhanden; die Kunst liefert.

