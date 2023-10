"Das Oberflächliche": Der Abschied der Bildenden Künstler im Abraxas

25 Jahre lang stellte der Berufsverband Bildender Künstler die Kunst auch seiner Mitglieder im Kulturhaus aus. Vor dem Umzug in den Glaspalast lockt nun die Schau "Das Oberflächliche" in die Kunsthalle.

Ein Vierteljahrhundert richtete der Berufsverband Bildender Künstler Schwaben-Nord und Augsburg (BBK) im Kulturhaus Abraxas auf rund 100 zur Verfügung stehenden (Stell-)Wandmetern einen Gutteil seiner Augsburger Präsentationen aus - rund 150 Ausstellungen sind die Bilanz. Nun aber befindet sich diese "ständige Vertretung" des BBK in der Schlussrunde; der Stadtrat hat den kommunalen Raum der freien Theaterszene, insbesondere dem Jungen Theater Augsburg zugesprochen. Ersatz ist - nach heftigem Schlagabtausch - im zweiten Stock des Glaspalasts gefunden worden, mit etwas weniger Hängefläche: rund 70 Meter.

Offen ist derzeit noch, inwieweit die seit Jahren vom BBK betriebene Druckwerkstatt im Abraxas ihre Arbeit komplett fortsetzen kann. Den Raum dazu will die Stadt erst einmal weiter zur Verfügung stellen, sagt BBK-Vorsitzender Norbert Kiening nach offiziellen Gesprächen im Kulturreferat; doch die Augsburger Künstlervereinigung "Ecke" erwägt derzeit, Anspruch zumindest auf die Lithografie-Presse und die Lithothek der Druckwerkstatt zu erheben, wie von Oliver Kautz, dem "Ecke"-Schatzmeister auf Anfrage erklärt wird.

Wohin die Druckwerkstatt kommen wird, ist weiter ungeklärt

Kiening räumt ein, dass die Künstlervereinigung tatsächlich Eigentumsrechte an der Lithopresse und Lithothek habe; für ihn bleibt aber oberstes Ziel, dass die Werkstatt und das traditionelle Drucksymposion weitergeführt werden - zumal in der historischen Druckerstadt Augsburg. Um dafür eine Lösung zu finden, so Kiening, will nun das Kulturreferat zu einer Sitzung aller Beteiligten einladen. Der Außenstehende fragt sich in solcher Situation, warum es nicht möglich sein soll, wieder zu den Anfängen der Druckwerkstatt zurückzukehren, als diese gemeinsam von BBK und Ecke eingerichtet und betrieben worden war. Es muss doch möglich sein, gemeinsam an einem Platz eine Druckwerkstatt mit diversen Techniken zum Wohl der Künstler von Ecke und BBK zu betreiben.

Vor der ersten BBK-Ausstellung im zweiten Stock des Glaspalasts, für die geplant ist, dass BBK-Mitglieder in Wort oder Bild ihre Erwartungen, Vorstellungen und Ideen zu den neuen Räumlichkeiten skizzieren (Eröffnung: 11. November), nun also die letzte im Abraxas. Unter dem Titel "Das Oberflächliche" setzt sie für den Ausstellungsdreisprung "Connected" den Schlusspunkt. Aufgerufen war, Konzeptionen oder Werkabbildungen zu eben dem Thema des Oberflächlichen einzureichen; dann tagte die Jury. 21 Künstler schließlich sind jetzt mit ihren Auseinandersetzungen in der Schau vertreten, die denkbar offen das Thema behandelt. Das "Oberflächliche" wurde einerseits als die Haut eines Objektes verstanden und - mehr oder weniger abstrahierend - illustriert, andererseits aber auch als ein Synonym für die (blendende) Verpackung von Inhalt. Und auch die Abdeckung als zusätzliche Schicht über der Oberfläche eines Materials spielt eine Rolle.

In der Ausstellung "Das Oberflächliche" finden sich Verbindungen zur jüngeren und jüngsten Kunstgeschichte

Was fällt auf und gegebenenfalls ins Gewicht bei dieser Schau, in der das Foto neben dem Ölgemälde, die (interaktive) Installation neben Objekt/Assemblage stehen? Zunächst Verbindungen zur jüngeren und jüngsten Kunstgeschichte: Dorothea Dudek folgt Karin Kneffel auf dem Fuße, wenn sie perlende Wassertropfen auf Glas in Öl festhält ("Dimension 1 und 2"); und Alberto Burri hinterlässt seine Spuren bei Beatrix Eitel, die aufplatzende, zerspringende oder sich kräuselnde Oberflächenstrukturen als Halbrelief ins Bild setzt. Auch die breite Fotografie-Bewegung, Beobachtungen im urbanen Alltag abzulichten, erfährt neue Zugänge: Andreas Paul Schulz widmet sich den Lichtflecken auf einer Hauswand, hervorgerufen durch eine anscheinend tief stehende Sonne ("Zweitlicht"); Jochen Eger geht mehr ins Detail, indem er in "Morphing" abgeriebenen, verfärbten, abblätternden, verschmierten Hausputz festhält.

Oberflächenstrukturen zeigt Beatrix Eitel in ihren Halbreliefs, hier die Arbeit "Landstrich" Foto: BBK

Als hervorstechend sind jedenfalls drei Arbeiten zu bewerten: Alexandra Vassilikian wird einmal mehr bohrend existenziell in ihrer hohen Bild-Installation "Was hast Du mir angetan?" aus Papier, Asche, tierischem Blut und Pigmenten; Conny Kagerer seziert in "Haut oder was ist es" objekthaft und haptisch-sinnlich organische Schichten und Konsistenzen; Christina Weber schließlich stellt unter dem Titel "Kusozu - neun Stadien" quasi einen tierischen Passionszyklus zusammen. Transparentscheiben mit Pflanzenmotiven verdecken als herunterziehbare Jalousie die Ablichtungen von Tierkadavern. Eine Arbeit auch zum Thema des Kreislaufes der Natur. Die Strenge dieser drei Werke vermisst man hingegen in Harald Riemanns balancierender Assemblage "The show must go on".

Laufzeit in der BBK-Kunsthalle des abraxas: bis 22. Oktober. Geöffnet Di., Do., Sa., So. zwischen 14 und 18 Uhr. Eintritt frei.