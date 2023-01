"Talking to Cows"

18:01 Uhr

Der mit den Kühen spricht: Galerie in Oberschönenfeld zeigt Jonas Maria Ried

Plus Mit dem Alphorn beschallt er Kuhställe: Die Ausstellung "Talking to Cows" in der Schwäbischen Galerie in Oberschönenfeld zeigt Werke von Jonas Maria Ried.

Von Veronika Lintner Artikel anhören Shape

Der erste Eindruck täuscht gewaltig. Sieht man die Videos von Jonas Maria Ried, meint man auf den ersten Blick: Hier zeigt ein Naturbursche seine dollen Kunststücke. Ein Mystiker, der mitten im Wald seinen Zauber betreibt. Ein Beispiel? Fast wie Tarzan baumelt dieser Jonas Maria Ried an einem Seil von hohen Nadelbäumen, er kreiselt am Tau um Tanne, Fichte, Lärche. Oder die Performance im Stall: Da baut der junge Mann im Gang zwischen Kühen und Heuballen sein Alphorn auf. Und was dann passiert, fasziniert. Ried setzt Natur in Szene – und forscht mit Spieltrieb, wie sich der Mensch zu ihr verhält. Gerade stellt er seine Kunst in der Schwäbischen Galerie in Oberschönenfeld aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen