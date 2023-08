"Easy Days" in der Ecke Galerie: Sommerlaune von blumig heiter bis zwielichtig

Die Galerie Cyprian Brenner zeigt in ihren Augsburger Räumen ein Sommer-Panorama von Werken. Aber lustig und sommer-leicht ist hier nicht alles.

Während die warmen Tage eine Pause einlegen und der graue Himmel seine Tropfen tröpfelt, macht sich in der Galerie Ecke der Sommer breit. Wie zum Trotz. So kraftgeladen und farbenreich wie die Blumenblüten-Gemälde, die einen im Foyer des Hauses begrüßen, so entwickelt die Natur nur im Sommer ihre Farben. Die Gemälde von Rhea Standke bilden eine Duftnote von insgesamt acht in dieser Ausstellung. Die Schau "Easy Days" versammelt Werke von acht Künstlern und Künstlerinnen, die vor allem im Kontrast zueinander ihre Stärke entfalten. Da kommt man der Jahreszeit mit der Kunst auf die Spur: Sommer? Kann so vieles bedeuten ...

Werke von Rhea Standke und Moritz Götze in der Ecke Galerie

Rhea Standke, geboren 1972 in Dresden, entwirft in ihrer Malerei Wolken- und Blumengebilde. "Standke malt sich die Welt, in der sie gerne leben möchte", heißt es in ihrer Kurzbiografie. Und so lässt sie Ölfarben auf der Leinwand aufblühen, bis die Konturen schwimmen, ineinander fließen. Da weht eine Brise von Surrealismus durch das Blütenmeer.

Rhea Standkes "Rubinenwald": Die Künstlerin lässt hier die Blumen blühen. Foto: Rhea Standke

Pop-Art mit Comic-Charme, das ist wiederum das Spielfeld des Künstlers Moritz Götze aus Halle. Seine Werke wirken oft kindlich-leicht, sommerlich-verspielt – allerdings nur auf den ersten Blick. Auf schweres Emaille-Blech hat er seine Werke auch schon gemalt, in seinen Bildern auch Tragisches, alte Mythen und schwere Themen aus der deutsch-deutschen Geschichte gespiegelt. Romantisch bis klassisch muten seine Werke hier in der Ecke-Galerie an, auf Leinwand und Papier. Titel mit großen Namen: "Abendsonne nach Beckmann", da schlendern drei Nackte über den Strand. "Idylle nach Tischbein", da schwebt eine Frau federleicht über einer Windrad-Landschaft. Mächtig mythologisch: Ein Herkules taucht hier als Büste im Bild auf und im Werk "Ordnung" steht ein junger Mann auf den Trümmern von antiken Ruinen.

Fieser dagegen das "Schützenfest": Menschen wandern durch eine Landschaft mit Zielscheiben, die fast an Salvador Dalís schmelzende Uhren erinnern. Wer schießt hier wen ab? Und dann ein Bild namens "Sommer". Nackte Haut, starke Farben, Sand und Strand vor einem qualmenden Stadtpanorama.

Helmut Goettls Werke zeigen die Schattenseite des Sommers

Spuren von Pop-Art schleichen sich auch in Sabine Christmanns Werke, wenn sie Plastikverpackungen, Dosen von Markengetränken und Tüten zu theaterhaften Szenen arrangiert, mit leichtem Strich gemalt. Und noch immer hängen da auch die Bilder aus der Solo-Ausstellung des Malers Werner Fohrer, die den Sommer in der Metropole zeigen. Da spiegeln sich Straßenzüge, Leuchtreklamen und Autolack in Rückspiegeln und Schaufenstern. Poppig, mit einer Spur Jazz.

Dagegen setzen Helmut Goettls Werke einen bissigen Kontrast in zwielichtigen Strichen. Die Zeichnungen des tschechischen Künstlers, der 2011 gestorben ist, zeigen den Sommer im Kleingartenmilieu. Da schweben überlebensgroße Lampions und ein Mond über einem Gartenfest, eine Tischgesellschaft von blassen Gestalten tagt am Gartentisch bei Bier und Wurst. Und im Hintergrund, unbemerkt, belästigt und bedrängt ein Mann eine Frau. Sommer am Abgrund, Sommer im Zwielicht, damit spielt Goettl und zielt auf Gesellschaftskritik. So ein düsterer Nachklang liegt auch über einer nächtlichen Bar-Szene, kurz vor dem Kater, die der Künstler Peter König mit dem Bleistift in Feinstarbeit geschaffen hat.

Helmut Goettls "Gartenfest" zeigt die Abgründe der ach so leichten Sommerlaune. Foto: Helmut Goettl

Silvia Siemes' Skulpturen blicken verträumt drein

Bruno Kunz' flammende Landschaften vom Lago Maggiore lassen sich nicht übersehen, in ihren violetten und rosigen wilden Tönen. Die Figuren der Bildhauerin Silvia Siemes mischen sich dagegen eher beiläufig unter die Besucher. Die Skulpturen der Freiburgerin blicken drein wie Grazien aus grauem Ton, die auf einer Wiese ihr Fleckchen zum Sitzen gefunden haben. So blicken sie in die Weite, unter Werktiteln wie "Bleiben, warten". Nie schauen sie so ganz direkt in die Augen des Betrachters. Was sie gerade denken? Vermutlich Gedanken an den Sommer.

Info: "Easy Days", Ecke Galerie, bis zum 16. September. Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag, 12 Uhr bis 18 Uhr, und nach telefonischer Vereinbarung unter 0821/24404653.