Ein Meister des fotografischen Edeldrucks

Plus Die Körper auf den Akt-Aufnahmen wirken wie Skulpturen, wenn der Künstler Hermann Försterling sie mit einem seltenen Spezialverfahren entwickelt.

Von Richard Mayr

Das Technische beeindruckt, auch die Effekte, diese breite Palette an Grautönen, diese Tiefe der Fotografien. Als Maler hat der Künstler Hermann Försterling einmal angefangen, als er noch die Akademie in Stuttgart besuchte. Aber schon lange, lange fotografiert er mit analogem Material. Und: Försterling hat sich selbst eine besondere Entwicklungsmethode für seine Aufnahmen beigebracht: die Heliogravüre.

Dabei handelt es sich um eine Technik, die 1870 entwickelt worden ist, um in Druckverfahren auch Halbtöne darstellen zu können. Heute wird sie nur noch von einer Handvoll Werkstätten weltweit angewandt - und dem Autodidakten Försterling, wie jetzt in der Galerie Cyprian Brenner in Augsburg zu sehen ist. Kuratorin Maximiliane Umlauf erzählt, dass der Künstler auch schon wegen verätzter Hände im Krankenhaus lag. Denn für die Abzüge wird mit einer Kupferplatte und verschiedenen ätzenden Substanzen gearbeitet. Das Schöne und das Schreckliche - hier steckt es im Prozess.

