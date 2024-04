Ein Silberschiff als Weinpokal: Neues aus dem Nationalmuseum

Dreierlei spricht dafür, gerade jetzt das Bayerische Nationalmuseum in München zu besuchen. Darunter die soeben eröffnete Schau "Traumschiffe der Renaissance". Denn diese traumhaften Segler kommen auch aus Augsburg.

Speziell für alle Kunstfreunde Schwabens lohnt sich derzeit dreifach ein Besuch des Bayerischen Nationalmuseums in München. Erstens und sowieso wegen dessen Dauerausstellung mit wichtigen Kunst(hand)werken wie der kompletten Augsburger Weberstubenauskleidung und des Fugger-(Studiolo-)Kabinetts, wegen kostbarer Goldschmiedearbeiten, Kabinettschränken, Bronzeplastiken von Adriaen de Vries und Hubert Gerhard. Zweitens wegen der Sonderschau "Die goldene Passion" mit einer neu identifizierten Kreuzigungsgruppe des noch immer weithin unterschätzten, in Augsburg einst aber referenzhaft tätigen Georg Petel (bis 30. Juni). Zum Dritten aber nun wegen einer weiteren Sonderschau unter dem Titel "Traumschiffe der Renaissance - Schiffspokale und Seefahrt um 1600" (bis 1. September).

Denn auch darin sind wesentliche Augsburger Silberschmiedearbeiten des 16. und 17. Jahrhunderts vertreten - mitsamt Darstellung ihres (kultur-)historischen Hintergrunds, beispielsweise in Bezug auf Fugger und Welser. Ja, die komplette Ausstellung über mehrere Räume hinweg ist geradezu angeregt durch ein Prachtobjekt aus Augsburger Werkstatt, nämlich durch das sogenannte "Goldene Schiff" der Ludwig-Maximilians-Universität München, das Caspar Hentz um 1594 fertigte und das künftig als Uni-Dauerleihgabe im Nationalmuseum beheimatet ist. Die noble Geste veranlasste das Haus an der Prinzregentenstraße zu fragen: Warum eigentlich zierten einst kunstvoll getriebene Segelschiffe die Festtafeln von Fürsten und reichen Kaufleuten? Und warum wurden sie gerade in Augsburg und Nürnberg gefertigt, fern allen maritimen Tagesgeschäfts?

Den beiden Fragen folgen natürlich auch Antworten. Aber kommen wir zuvor erst noch einmal auf das "Goldene Schiff" der LMU zurück, weil seine Geschichte hochinteressant ist - und bereits einführt in Sinn und Zweck solcher Tafelzierde. In Augsburg also gefertigt, schenkte Erzherzog Ferdinand von Österreich, der spätere Kaiser Ferdinand II., den Pokal in Schiffsform der Universität Ingolstadt als Dank für seine Studienzeit dort. Das war der Anfang seines Gebrauchs: Bei Festen der Universität wurde das Schiff als unterhaltendes Trinkgefäß benutzt - genau so, wie etliche weitere Schiffsmodelle dieser Schau auch -, teils gar mit Scherzartikel-Charakter, wenn ein komplizierter Mechanismus im Inneren des Schiffs veranlasst, den Weindurstigen erst einmal ins Gesicht zu spritzen.

Nationalmuseum in München: "Traumschiffe der Renaissance"

Als dann Anfang des 19. Jahrhunderts die einzige Universität Bayerns zunächst nach Landshut, dann nach München verlegt wurde, segelte das "Goldene Schiff" mit; ja, bis in die 1960er-Jahre hinein wurde erneut bei Stiftungsfesten aus ihm getrunken. Warum nun aber gerade ein Schiff als Trinkgefäß? Einerseits geht der Brauch mit adligem Statussymbolcharakter bis ins 11. Jahrhundert zurück, andererseits kam dem Schiff um 1500 insbesondere durch die Entdeckungsreisen von Kolumbus, Vasco da Gama, Magellan eine überragende neue Bedeutung zu. Europa griff aus und an. Das Schiff wurde zum Symbol von Einfluss, Machtzuwachs, Investition, Eroberung, Heldentum, Wissen, Können. Das Schiff und seine Beherrschung in des Meeres Naturgewalt war höchste Kunst, aller Bewunderung wert.

Und es brachte Geld ein. Durch Kolonialisierung, durch Abbau von Silber und Kupfer, durch Handel mit Gewürzen, Zucker, Elfenbein, exotischen Naturalien, exotischen Artefakten. Und durch Menschenhandel sowie Versklavung mit brutaler Ausbeutung. Dies wird in der Ausstellung anhand einer Animation nicht verschwiegen: Dass zwischen 1527 und 1866 nahezu 31.000 Sklavenschiffe den Atlantik Richtung Amerika überquerten, was schon auf der Überfahrt viele Menschenleben kostete. In dieser Hinsicht - sowie in Hinsicht präsentierter Kriegsschiffe - müsste der Titel der Ausstellung auch von Todes- und Horror-Schiffen, nicht nur von "Traumschiffen" sprechen. Zur frühen Neuzeit gehört, dass Miniatur-Kriegsschiffe Belustigungswert besaßen, inklusive musikalischer Automaten und kleiner, tatsächlich schießender und rauchender Kanonen.

Wer aber konnte solche Wundermaschinchen im Auftrag von Fürsten und Handelshäusern bauen? In Deutschland kamen auf höchstem Niveau im Grunde nur zwei Reichsstädte in Frage: Augsburg und Nürnberg, eh berühmt als Silber- und Goldschmiedezentren, Sitz zudem großer Handelshäuser. Der berühmteste Meister war Hans Schlottheim in Augsburg. Nur: Seine Schiffsautomaten, wie jener im Kunsthistorischen Museum in Wien, werden nicht mehr ausgeliehen. Aber das schmälert diese Münchner Schau voller wissenschaftlicher Instrumente, Karten, Wunderkammerobjekte, Grafiken, Gemälde - und voller instruktiver Begleittexte - kaum.

Traumschiffe der Renaissance. Bis 1. September im Bayerischen Nationalmuseum in München, geöffnet täglich außer Montag von 10 bis 17, Donnerstag bis 20 Uhr.