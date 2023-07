Ausstellung

vor 33 Min.

Ulo Florack macht aus seiner Werkschau ein riesiges Wimmelbild

Plus Ulo Florack zeigt bei der Gesellschaft für Gegenwartskunst einen wahren Schatz an kleinen Formaten. In dieser Verdichtung erinnert das an eine Wallfahrtskirche.

Von Richard Mayr

Es schaut aus, ja wie? Am besten man stellt sich eine Wallfahrtskirche vor, eine, zu der viele Pilgerinnen und Pilger kommen und dort etwas hinterlassen. Viele kleine Bildchen, aber auch Objekte. Und über die Zeit legt sich dann diese Schicht aus Dingen wie eine zweite Haut über die ganzen Wände. In diesem Fall über zwei Wände. Sie sind gepflastert voll mit kleinen Bildern, Fundstücken, auch Bücher finden sich an der Wand, alles Mögliche. Und dort, wo sich die beiden Wände treffen, ist das nicht der Herrgottswinkel?

Die Gesellschaft für Gegenwartskunst hat für diese kleine, feine, überbordende Schau in ihren Artothek-Räumen im H2 Zentrum für Gegenwartskunst den Augsburger Künstler Ulo Florack eingeladen. Und dieser Vielgestaltige präsentiert keine Großformate, sondern so etwas wie seine Werkschau der gesammelten Kleinformate.

