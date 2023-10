Ausstellung

Eine Sammlung an bayerischer Frömmigkeit

Plus Das Diözesanmuseum präsentiert die umfangreichste Sammlung an Ulrichskreuzen, eine liebevoll und pädagogisch durchdachte Schau.

Von Richard Mayr Artikel anhören Shape

Früher, da war es nicht so einfach, an eines von ihnen heranzukommen. Die Kreuze gab es ziemlich genau in der Mitte einer Pilgerreise, wenn der Hinweg nach Augsburg endlich geschafft war und die Gläubigen in Augsburg am Grab und bei den Reliquien des heiligen Ulrich angekommen waren. Zurück ging es dann mit einem Ulrichskreuz im Gepäck, es versprach Schutz vor Krankheiten, auch vor der Unbill durch zu viel oder zu wenig Wasser, aber auch vor Ratten und anderem Ungeziefer. Später fand man deshalb die Pilgerkreuze immer wieder auch in Äckern und Wiesen vergraben, weil sie dort ihre Segen bringende Wirkung entfalten sollten. Gelebter Glaube, bayerische Frömmigkeit.

Heute gibt es immer noch Ulrichskreuze, allerdings muss man sich für sie nicht mehr die Hacken wund laufen. Das gute Stück aus Holz, das in diesem Jahr zum Ulrichsjubiläum angefertigt worden ist, liegt zum Beispiel auch im Museumsshop des Diözesanmuseums aus. Und das Holz ist mit Bedacht als Material gewählt, weil das echte Ulrichskreuz, also die Reliquie, dem heiligen Ulrich von einem Engel vor der Lechfeldschlacht übergeben worden sein soll. Woraufhin die Gebete des berühmten Augsburger Bischofs das Schlachtglück entscheidend beeinflusst haben sollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

