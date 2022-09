Ausstellung

vor 2 Min.

Es knittert und knistert im Bild

Plus Die Galerie Cyprian Brenner stellt wieder ein Künstlerpaar vor. Dieses Mal sind es Sabine Christmann und Oliver Christmann mit Bildern zur bunten Warenwelt und Abstraktionen.

Von Rüdiger Heinze

Zum dritten Mal präsentiert die Galerie Cyprian Brenner am Elias-Holl-Platz ein Künstlerpaar; diesmal Sabine und Oliver Christmann, die sich auf denkbar unterschiedlichen ästhetischen Pfaden bewegen. Sie, 1960 in Offenbach geboren, malt gegenständlich, ja hyperrealistisch; er, 1960 in Heilbronn geboren, ist dem Geometrischen, dem Konkreten und der Abstraktion verbunden. Eine Zeitlang studierten die Beiden parallel an der Kunstakademie Stuttgart bei Rudolf Haegele.

