Ausstellung

vor 32 Min.

Fabian Schreyer zeigt seine Straßenfotografie im Schaezlerpalais

Plus In den Straßen findet der Fotograf Fabian Schreyer seine Motive. In Augsburg zeigt er seine Kunst – und erklärt, was den Jäger vom Angler unterscheidet.

Von Sebastian Kraus Artikel anhören Shape

Durch Schaufensterglas sieht man eine Dame vor einem Regal stehen. Ihre linke Hand verrät ihr fortgeschrittenes Alter, ihr Mantel aus Leopardenfellimitat ihr eigensinniges Stilbewusstsein. Der Fotograf Fabian Schreyer hat genau in dem Moment den Auslöser betätigt, als sie sich eine giftgrüne T-Rex-Maske über den Kopf zog. Einer der skurillen Augenblicke, wie sie sich täglich zu Millionen in den Straßen der Städte zutragen, von Vorbeieilenden meist unbemerkt. Diese Momente einzufangen, zum Wiedererleben oder Enträtseln zu konservieren, ist die Idee hinter der Street Photography.

