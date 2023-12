Ausstellung

vor 36 Min.

Faszination Vergänglichkeit

Plus Das Grafische Kabinett im Höhmannhaus präsentiert die Künstlerin Doris Schilffarth und den Bühnenbildner Wolfgang Buchner im Dialog.

Von Richard Mayr Artikel anhören Shape

Augenblick und Vergänglichkeit, das macht die Theaterkunst aus. Erleben und erfassen kann sie nur, wer im Saal sitzt, wer zuschaut, zuhört, mitfühlt, mitleidet, mitlacht. Einfangen und bewahren lässt sich das nur in der Erinnerung derjenigen, die beteiligt waren, die es gesehen haben. Manche Abende vergisst man mit der Zeit, andere bleiben lebendig, gegenwärtig. Sie haben sich eingegraben. Die Vergänglichkeit, das Vergehen, das Nichtbewahren-Können gehört zur Theaterkunst fest dazu, mit all den Versuchen, es irgendwie trotzdem zu tun. Es gibt Programmhefte, die später einmal als Erinnerungsstütze dienen können. Es gibt Video-Aufnahmen in den Archiven der Häuser. Es gibt Kritiken, die nachgelesen werden können. Gerade gibt es auch eine Ausstellung im Grafischen Kabinett in Augsburg.

Das Höhmannhaus (gelb gestrichen) ist trotz einer Ankündigung vor drei Jahren noch immer nicht saniert. Foto: Silvio Wyszengrad

"Faszination Bühne" heißt es dort bis zum 12. Mai. Dort treten die Augsburger Künstlerin Doris Schilffarth und der Bühnenbildner und langjährige Werkstättenleiter des Augsburger Theaters, kurzum das Theatertier Wolfgang Buchner gemeinsam auf. Zu sehen sind Szenenbilder von Inszenierungen, vor allem aber gezeichnete und colorierte Entwürfe von Buchner, sowie Theaterzeichnungen und später auch Kunstwerke mit Theaterbezug von Schilffarth. Aber erst einmal fühlt sich das an, als ob man ein fremdes Fotoalbum durchblättert. Die Namen sind nicht bekannt, die Situationen unklar. All das, was da als bewahrens- und mitteilenswert erachtet wurde, müssen sich die Betrachterinnen und Betrachter erst einmal erschließen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen