Frank Mardaus zeigt, was von den Wochen übrig bleibt

Im Augsburger Glaspalast präsentiert der Fotograf Frank Mardaus sein Langzeitprojekt "Kalenderwoche". Bilder, Töne und Texte sind Ankerwürfe zu Momenten, die vergangen sind.

Blickt man zurück auf das Gewesene vergangener Tage und Wochen, verstrichener Jahre und Jahrzehnte, wird ob der Überfülle, die da andrängt, die Wahrnehmung des Einzelmoments diffus, wird das Vielstimmige zum konturlosen Rauschen der zurückliegenden Zeit. Da passt der akustische Eindruck, den man beim Betreten von Frank Mardaus' Präsentation seines Projekts "Kalenderwoche" wahrnimmt, geradezu perfekt: ein nebulös-polyfones Klangbild, das sich aus Dutzenden akustischen Quellen speist und wie eine wisprige Wolke im weiten Raum der Halle 1 steht.

"Kalenderwoche" nennt der Fotograf Mardaus dieses Unternehmen, das über die besagte Tonspur verfügt, in deren Zentrum aber das fotografische Bild steht und zu dem sich als drittes konstituierendes Medium der typografisch festgehaltene Text gesellt. Schon früh, erzählt der gebürtige Augsburger, seit Kindertagen bereits habe ihn das Festhalten des sich alltäglich Darbietenden fasziniert. Daraus entwickelte sich um die vergangene Jahrtausendwende die Idee zu einem umfassenden Projekt, und so entstand "Kalenderwoche": Woche um Woche das sich Ereignende gebannt in Bild, Ton und Text, Ankerwürfe in eine unwiderruflich vergangene Zeit. Unterm Dach der Kunstsammlungen und Museen Augsburg sind im Glaspalast nun 181 dieser "Wochen" ausgestellt, entnommen den Jahren 2001 bis 2012.

Mardaus rückt das Unspektakuläre in den Fokus

Keineswegs ist Mardaus daran gelegen, Haupt- und Staatsaktionen nach Art von "Jahresrückblicken" festzuhalten. Doch gerade die Fokussierung auf das Privat-Alltägliche, das scheinbar Unspektakuläre, bestimmt den Reiz des "Kalenderwochen"-Projekts. Der Zufall bestimmt nicht wenig die Wahl des Motivs im jeweiligen Zeitfenster, was aber die künstlerisch bewusste Arbeit am Bild nicht außen vor lässt. Motive wiederholen sich über Wochen und Jahre, tauchen, verändert durch Zeit, immer wieder mal auf, das gilt vor allem für eine Reihe von Personen, für Verwandte und Freunde. Vieles bleibt aber auch einmalig wie zum Beispiel ein grober Tisch im Irgendwo, ein kleiner Kürbis darauf und eine gefüllte Glaskaraffe, in der sich einfallende Lichtstrahlen brechen.

Die weit überwiegende Mehrheit dieser Fotos sind schwarz-weiß, doch auch einige farbige sind darunter und lockern so die chronologisch sich reihende Folge auf. Apropos, immer wieder hat Mardaus seinen Porträtierten ein Schild in die Hände gegeben, worauf der Augenblick deutlich lesbar als "KW 10/08" usw. festgehalten ist. Die Wochenzahlen rücken vor, Gesichter, Menschen, Jahreszeiten, Hintergründe wandeln sich. Dennoch will Mardaus "Kalenderwoche" nicht als Dokumentation menschlicher Vergänglichkeit verstanden wissen.

Die drei medialen Stränge der "Kalenderwoche"

Parallel zu den Fotografien ist mit der fortschreitenden Zeit der Textstrang der "Kalenderwoche" entstanden. Gedanken, die durch den Kopf gehen, Beobachtungen im unmittelbaren Umfeld, Notate zu diesem und jenem – dem einmal pro Woche Festgehaltenen sind inhaltlich keine Grenzen gesetzt. Mardaus hat die Texte zusammen mit seiner Frau verfasst, es gibt Fotos, in denen man sie beim Tippen am Computer sieht.

Lesen Sie dazu auch

Nicht zu vergessen Strang drei, die akustischen Botschafter all der vorüberziehenden Wochen. Eine jede mit eigener tönender Kontur – auf Band aufgenommene Gesprächsfetzen, Geschirrgeklapper, Kinderjauchzen, Straßengeräusche ...

Mardaus' Idee mit dem Altaraufsatz

Für Frank Mardaus war die zentrale Frage letztlich: Wie sind diese drei medialen so verschiedenartigen Stränge zusammenzuführen zu einem einheitlichen Präsentationskonzept? Die Lösung brachte das Prinzip des Retabels, des dreigeteilten Altaraufsatzes mit klappbaren Außenflügeln. Bei Mardaus nimmt sich das einheitlich so aus: Das Innere des aufgeklappten, etwa handspannenhohen Retabels ist dem fotografischen Bild vorbehalten – ein herausgehobenes in der Mitte, flankiert von zahlreichen kleineren, zumeist in Gestalt von Negativstreifen. Die Texte hingegen sind in zugeklapptem Zustand auf den Flügel-Außenseiten die Texte zu sehen und zu lesen, weiße Schrift auf schwarzem Grund – durch den ununterbrochenen Textfluss jedoch eine Fleißarbeit für den Betrachter. Drittens, dem jeweiligen Retabel aufgesetzt und kaum ins Auge fallend, ein Mini-MP3-Player, Träger und Emittent der Tonspur. Nähert man sich mit dem Ohr, klärt sich das Klangbild, tritt man zurück, fallen die individuellen Töne in eins.

Über ein Dutzend Jahre erstreckt sich das in der Ausstellung in langen Reihen gezeigte "Wochen"-Unternehmen. Ist es inzwischen beendet? Frank Mardaus lächelt, als er sagt: "Man hört nicht auf mit einem solchen Projekt."

Die Ausstellung "Kalenderwoche – Frank Mardaus" ist in Halle 1 des Glaspalasts zu besichtigen bis 7. April. Geöffnet Dienstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr (ausgenommen Faschingsdienstag und Karfreitag).