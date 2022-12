Ausstellung

18:00 Uhr

Franz Hitzler bewegt sich in existenziellen Dimensionen

Arbeiten des Künstlers Franz Hitzler sind zurzeit im Kunstraum am Pfarrhof in Leitershofen zu sehen.

Plus Der Künstler Franz Hitzler wird von den großen Fragen umgetrieben, und es gelingt ihm, sie in farbgewaltige Bilder zu fassen, zu sehen gerade im Kunstraum in Leitershofen.

Von Richard Mayr Artikel anhören Shape

Man braucht nicht das Kreuz, auch nicht den Ritualpfahl, nicht einmal seine Großformate: Selbst auf den kleinen Bildern des Künstlers Franz Hitzlers ist die existenzielle Dimension seines Schaffens deutlich zu spüren. Da ringt einer, da wird einer um- und auch angetrieben von den großen Fragen unseres Seins: Geburt und Tod, aber auch Liebe und Hass. Da spürt jemand sehr genau die vielen Begrenzungen des irdischen Lebens, die Fragezeichen, die überall lauern, wohin sich der Geist aufschwingt. Und da hadert auch jemand mit all den Ungewissheiten und all den Widernissen des Lebens. Und natürlich geht es bei all dem immer auch um Religion.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen