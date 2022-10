Ausstellung

Gartner und Gartner: Zwillinge im Einzel und im Doppel

Plus Hansjürgen und Joachim Lothar Gartner im Holbeinhaus: Die räumliche Distanz der Brüder zwischen Augsburg und Wien fördert auch den Wunsch nach gelegentlichen gemeinsamen Malaktionen.

Von Hans Krebs

Vor 53 Jahren, 1969, zogen die Zwillingsbrüder Hansjürgen und Joachim Lothar Gartner ins Holbeinhaus – in die Atelierwohnung im ersten Stock. Jetzt sind sie wieder gemeinsam da, und zwar mit ihrer Ausstellung "Gemalte Synergien". Beide waren 1965 mit einem Textildesign-Diplom aus Wien in die Textilstadt Augsburg gekommen. Hansjürgen ist als freischaffender Künstler geblieben (auch in der Atelierwohnung); Joachim Lothar zog es 1989 zurück nach Wien, wo er über 20 Jahre hinweg einen Lehrauftrag für künstlerische Zeichenfächer und eine führende Rolle in der Gesellschaft Bildender Künstler ausübte – seit 2005 auch als Titularprofessor.

