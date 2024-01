Ausstellung

vor 16 Min.

Gipfelsturm in der Ecke-Galerie

Plus In der Ausstellungsreihe "Stainless" stellen nun Ecke-Vereinsmitglieder der Jahrgänge 1951 bis 1955 aus. Mit Bergmotiven ragen heraus: Erika Berckhemer und Stefan Wehmeier.

Von Rüdiger Heinze Artikel anhören Shape

Nahezu sechs Jahre liegt die erste "Stainless"-Ausstellung der Ecke-Galerie zurück, da darf man schon noch mal sinnieren über den Titel "Stainless", "rostfrei". 2018 versammelte die Schau Ecke-Künstler der Jahrgänge 1925 bis 1950; nun werden dreizehn Vereinsmitglieder der Jahrgänge 1951 bis 1955 präsentiert, also Künstler(innen) um die 70. Ältere Semester mithin, die erneut unter "rostfrei" subsummiert sind.

Aber noch eine andere Lesart ist möglich. "Stainless" taucht als Begriff vor allem im Zusammenhang mit Stahl auf – und wo kein Stahl (und Glas und Beton), da eben auch kein Rost. "Stainless" in der Ecke steht quer zu den Baumaterialien der Moderne; "Stainless" in der Ecke, das ist in allererster Linie eine Hommage an Malerei, Zeichnung, Schnitzkunst, dazu eine Hommage an Leinwand, Öl (oder Acryl), Wachs, Papier, Grafit, Pastell und Holz, mithin an die traditionellen Werkstoffe und Werktechniken, höchst individuell – und nicht industriell – eingesetzt. Und "Stainless" zeigt in etlichen Teilen schließlich auch die Auseinandersetzung mit der langen Kunstgeschichte, am deutlichsten bei Gernot Hausner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen