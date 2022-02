Ausstellung

Guckkastenbilder in Augsburg: Die weite Welt in einem Holzkästchen

Guckkästen mit Blättern wie dieser Darstellung des Kolosses von Rhodos ermöglichten den Betrachtenden im 18. Jahrhundert einen Blick in die weite Welt.

Plus Guckkastenbilder zählten im 18. Jahrhundert zu den ersten Massenmedien. Die europaweite Erfolgsgeschichte ist in Augsburg verankert.

Von Edith Heindl

Magisch erleuchtet, stimmt der Palast des Schahs von Persien in Isfahan den Besucher auf die Schau im Grafischen Kabinett ein – genauer gesagt ist es die raffiniert inszenierte Grafik eines orientalischen Fantasiebildes von 1770/1775 in einem hölzernen Kasten. Im 18. Jahrhunderts eine visuelle Sensation, zählten sogenannte Guckkastenbilder zu den ersten globalen Massenmedien. Heute ermöglichen sie Reisen in vergangene Zeiten. Die Ausstellung „Die Erklärung der Welt“ zeigt eine Auswahl von 46 Grafiken aus der rund 2400 Guckkastenbilder zählenden Sammlung des Münchner Juristen Joachim von Prittwitz und Gaffron (1931–2021). Für die Kunstsammlungen und Museen der Stadt Augsburg ist es ein Glücksfall, dass sie die Sammlung 2020 als Schenkung erhielten.

