Ausstellung im Glaspalast: Paul Reßls Modul-Bauweise als Kunstform

Plus Am Anfang stand das Spiel mit Lego-Steinen. Nun gibt es Paul Reßls Debütantenausstellung in der BBK-Galerie des Glaspalasts zu sehen.

"Debütantenausstellung" nennt sich die laufende Schau im immer noch frischen Glaspalast-Domizil des Berufsverbands Bildender Künstler Schwaben Nord und Augsburg. Wie das? Ist doch Paul Reßl kein Unbekannter mehr in der Stadt. 1992 in Schongau geboren, studierte er hier Kommunikationsdesign an der Hochschule, war auch mehrfach Teilnehmer der Großen Schwäbischen Kunstausstellung – sowie 2023 als BBK-Mitglied auch in der Abraxas-Ausstellung "Die Neuen" vertreten.

Nein, "Debütantenausstellung" meint im vorliegenden Fall weder den allerersten Auftritt auf der Bühne der Bildenden Kunst noch die erste Präsenz an einem spezifischen Ort, sondern den Umstand, dass mit dieser Glaspalast-Schau die sogenannte Debütantenförderung auch des Freistaats Bayern verbunden ist, nämlich die Zuwendung von 3000 Euro für einen Katalog als Dokumentation hoffnungsvoller junger Kunst. Beim BBK-Landesverband haben sich Nachwuchskünstler dafür zu bewerben; dieser entscheidet auch über die Auszeichnung – während der Freistaat dann den Katalog zur erklärten Preiswürdigkeit zahlt. Im Jahr 2024 übrigens soll es diese Debütantenförderung nicht geben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

