Diese Botschaft steckt hinter den Statuen bei St. Thomas in Augsburg

Plus Im Garten der St.-Thomas-Kirche stehen jetzt Holzskulpturen von Marco Bruckner, die auch an die Kantigkeit des Reformators Martin Luther erinnern.

Im Garten der evangelischen St.-Thomas-Kirche, dem Thomaspark, stehen seit kurzem drei lebensgroße Holzskulpturen. Bis Ende Mai 2022 sollen diese Kunstwerke des Chiemgauer Bildhauers Marco Bruckner dort bleiben. Mit einem Gottesdienst wurde diese Open-Air-Ausstellung mit dem Titel "Luther-kantige Lösungen" eröffnet. Die drei Figuren gehören zu einem Ensemble aus 15 Skulpturen, die Marco Bruckner anlässlich des Lutherjahrs 2017, als das 500-jährige Jubiläum des Thesenanschlags des Reformators Martin Luther gefeiert wurde, geschaffen hat. Sie sind als Wanderausstellung in Deutschland unterwegs.