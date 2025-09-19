Icon Menü
Ausstellung „Kult und Kommerz“ in Augsburg: Jakob Fugger und sein Erbe entdecken

Fuggerei

Ausstellung „Kult und Kommerz“: Wie erinnert man sich in Augsburg an Jakob Fugger?

Kurz vor dem 500. Todestag des so berühmten wie reichen Kaufherrn Jakob Fugger ist in der Fuggerei eine kleine Ausstellung durch eine Nachkommin eröffnet worden.
Von Rüdiger Heinze
    Maria Theresia Gräfin Fugger von Glött bei der Eröffnung der Ausstellung in der Fuggerei. Foto: Rüdiger Heinze

    Wenn am 30. Dezember in Augsburg an den 500. Todestag von Jakob Fugger dem Reichen erinnert wird, dann soll im Schaezlerpalais auch eine Sonderausstellung der Kunstsammlungen zum Thema „Jakob Fugger und die Kunst“ zu sehen sein. Schon jetzt aber leitet in der Fuggerei eine kleine, populär aufbereitete Schau das Gedenken an den Augsburger Kaufherren ein, eröffnet soeben durch Maria Theresia Gräfin Fugger von Glött, Senioratsmitglied der Fuggerschen Stiftungen. 

