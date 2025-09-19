Ausstellung „Kult und Kommerz“: Wie erinnert man sich in Augsburg an Jakob Fugger?

Wenn am 30. Dezember in Augsburg an den 500. Todestag von Jakob Fugger dem Reichen erinnert wird, dann soll im Schaezlerpalais auch eine Sonderausstellung der Kunstsammlungen zum Thema „Jakob Fugger und die Kunst“ zu sehen sein. Schon jetzt aber leitet in der Fuggerei eine kleine, populär aufbereitete Schau das Gedenken an den Augsburger Kaufherren ein, eröffnet soeben durch Maria Theresia Gräfin Fugger von Glött, Senioratsmitglied der Fuggerschen Stiftungen.
Fuggerei
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden