List und Lust im Labyrinth: Heiner Meyer zeigt seine Werke in der Galerie Noah

Heiner Meyer vor einem Bild mit Hollywood-Glamour: "I'm ready Darling". Das Werk ist Teil seiner Ausstellung in der Augsburger Galerie Noah.

Plus Der Maler und Plastiker Heiner Meyer zeigt eine doppelbödige Schau in der Galerie Noah. Der Titel? "Enjoy the exhibition" – genießen Sie die Ausstellung.

Von Manfred Engelhardt

Man muss sich der Ausstellung von Heiner Meyer nicht mühevoll mit pflichtbewusster Konzentration auf das Kunstangebot nähern, um schließlich zum Lustgewinn zu kommen. Nein, die Bilder springen einen sofort an, begrüßen uns freudig schon mal mit ihrer Farbpracht - und der Künstler rät im Titel hintersinnig, ironisch, auch durchaus ernst "Enjoy the Exhibition". Man weiß sofort: Langweilig wird es nicht in der Galerie Noah im Glaspalast.

