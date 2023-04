"Menschen-Bilder" von Gabriele Fischer lösen Kunst-Trip aus

Mit ihrer Ausstellung „Menschen-Bilder“ reagiert Gabriele Fischer auf den im Herbst 2022 zugesprochenen BBK-Preis „Kolleg:innen“.

Nach dem Rundgang durch ein weit gefächertes künstlerisches Panorama - aber auch schon vorher - konnte man nur der Meinung sein: Diese Ehrung war fällig. Gabriele Fischer wurde für ihr Schaffen der Preis 2022 „Kolleg:innen“ verliehen. Diese Auszeichnung des Berufsverbandes Bildender Künstler (BBK) ist relativ neu und wird jährlich verliehen. Die Augsburger Künstlerin (u. a. mehrfache „Ecke“-Preisträgerin, Ausstellungen in Prag, Bonn, München Haus der Kunst) ist die zweite Preisträgerin. In der BBK-Kunsthalle im Abraxas, werden „Menschen-Bilder“ zu einem Trip in die Welt ihrer Figuren Stimmungen und Befindlichkeiten.

Gabriele Fischer, die an der FH Gestaltung mit Diplom als Designerin abschloss, wurde im Studium besonders von Georg Bernhard geprägt – dessen Impetus in die Richtung zur künstlerischen Freiheit ist natürlich bei Gabriele Fischer spürbar. Ihre bevorzugte Technik ist die Zeichnung: Tusche, Feder, Bleistift, Acryl, auch Aquarell kommen zum Einsatz.

Der Reigen ihrer Figuren tanzt, verharrt, schwebt, flieht, kauert oder springt beseelt auf Papier, Karton bis zur edlen, subtil saugfähigen Bütte. Vorwiegend sind dunkle, in der Dichte geschmeidig changierende Umrisslinien auf durchwegs hellen Feldern, in lichtem Blau oder beige-erdiger Tönung.

Vieldeutige Schattenwesen suggerieren bedrohliche Nähe

Es sind größtenteils Frauenfiguren, die mit einem oder mehreren „Partnern“, weiblich wie männlich, zu tun haben - meist schwarze, vieldeutige Schattenwesen, die bedrohliche Nähe (besonders „OT“ mit einer expressiv schwarz verklumpten Inquisitionsgestalt) suggerieren, die aber auch spannungsvoll-neugierige oder entspannte Distanz aufbauen. Die „Protagonistin“ schält sich gerne aus einer Art Urgeflecht heraus. Fischers virtuose Feder oder der weich modellierende Bleistift versetzen die Linien ihrer Figurinen oft durch Vervielfachung, durch stroboskopische Bewegungsverläufe und Richtungsänderungen in einen feinmotorischen, irreal wirkenden Zustand. Mit souveränem Strich bringt sie aber immer wieder klassisch-antike Körperlinien ein, die in dieser schwebenden Welt statuarisch oder maskenhaft ruhen.

Klassisch-historische Anmutungen zeigt Gabriele Fischer auch in acht Mischtechniken „Face of the past“: Die Porträts spielen in betörender flächiger Farbigkeit mit der Kunstgeschichte, entziehen sich aber der genauen Verortung. Die - griechische oder biblische - Mythologie spielt in mehreren Reihen eine Rolle. Besonders die Zeichnungen „Naturale I“ und die Monotypien „Naturale II“ mit ihren Tier-Mensch-Wesen in der Art des Pegasus, oder der pflanzlich-floralen Verquickung dieser Elfenvisionen leben von einer fantasievollen Bildsprache. „Eva“ erscheint in einem eingeebneten Garten Eden, in dem der frisch eingesetzte Apfelbaum erst eine zarte Rute ist. Auch Bilder wie „Frau Lot“, die sich verbotenerweise nach einer weit entfernten Phalanx untergehender Sünder umdreht, transportieren die Mythen in heutige abstrakte Gefilde und tiefenpsychologische Bedeutungen.

Lesen Sie dazu auch

Die Exponate aus diesem Jahr lassen einen staunen

Über 60 Exponate zeigen Gabriele Fischers „Menschen-Bilder“. Natürlich sind darunter frühere Arbeiten. Doch als sie im Herbst 2022 von ihrem Preis-Glück erfuhr, setzte sie sich nach Weihnachten in ihr Atelier und wurde „extrem fleißig“, wie sie erzählt. In der Tat staunt man über eine Menge „2023“ datierte Werke. Und da steht in vorderster Reihe ihr Lieblingsprojekt: „Los Caprichos“, eine zum großen Viereck geballte Wand aus 54 kleinformatigen Zeichnungen – Tusche, Eisenchlorid, Acryl, Bleistift, jedes Blatt in Wachs getaucht. Daraus ergibt sich, Goya nachempfunden, ein toller Wirbel aus Hexen, Tänzern, Bettlern und Schönheiten, Paaren, Halunken und Helden. Sie könnten Shakespeares „Sommernachtstraum“ oder Filmen von Buñuel oder Fellini entsprungen sein.

Ausstellung Gabriele Fischers "Menschen-Bilder" sind noch bis 14. Mai in der BBK-Ausstellungshalle im Augsburger Abraxas (Sommestraße 30) zu sehen. Geööfnet Di, Do, Sa und So von 14 bis 18 Uhr.