Pop-Art aus Papier: Werke von Marion Eichmann in der Galerie Noah

Plus "Cut-Outs in Paper" nennt Marion Eichmann ihre Arbeiten. In der Galerie Noah kann man bestaunen, wie sie aus Papier den Bundestag formt – und einen Kaugummiautomaten.

Von Veronika Lintner

Die Szene scheint wie aus der Autowerbung geschnitten, eine Frau schlendert eleganten Schrittes zu ihrem Luxuswagen. Sie in Grün und roten High Heels, dahinter ein roter Porsche- Oldtimer. Nur, diese Szene spielt sich nicht im Autohaus ab, sondern in der Galerie Noah. Und hier riecht es nicht nach Garage. Das Auto? Hat sich diese Frau nämlich selbst gebaut. Aus Papier. "So einen Porsche habe ich in Berlin entdeckt, an der Kastanienallee", erzählt sie. "Ich habe Skizzen gezeichnet. Mit Schritten habe ich die Länge des Autos gemessen. Und dann habe ich dieses Modell gebaut, eins zu eins." Die Felgen, die Schrauben, das Porsche-Logo – alles gefertigt aus Papierschichten, flach, aber doch dreidimensional, im Bilderrahmen. 40 Arbeiten wie diese zeigt die Künstlerin Marion Eichmann jetzt in der Galerie im Glaspalast. Ausschnitte der Welt aus Papier.

Steckdosen aus Papier: In Marion Eichmanns Werken steckt Witz

Marion Eichmann, 1974 in Essen geboren, sucht nach dem höchsten Schwierigkeitsgrad. "Wenn ich das Gefühl habe, ich kann etwas gar nicht schaffen, dann reizt es mich erst." Und was sie aus Papier schafft, reicht vom Panorama bis zur Miniatur. Die stärksten Gags hat sie aus dem Alltag und von der Straße kopiert. Zum Beispiel das Schild "Badekleidung verboten" – Papiermann in Badehose, Papierfrau in Bikini. Fast unbemerkt kleben an der Wand: drei schwarze Steckdosen aus Papier, ohne Stromschlaggefahr. Köstlich auch der papierne Automat "Power Ball Gum", der nur so tut, als würde er Kaugummis für 50 Cent ausspucken. So richtig amüsant wird es, wenn man dicht an diese Bilder herantritt: Der Witz liegt im Detail, in den Laschen, Haken, Klappen, Knöpfen, liebevoll aus Papier gefertigt. "Ich sage: Schau hin!", so beschreibt Eichmann ihren Blick für das Kleine. Ja, die Welt sei oft grau auf den ersten Blick. Aber "hässlich"? Gibt's nicht. Nicht in ihrer Pop-Art-Welt in prallen Grundfarben. "Kunst kann zeigen, wie viel Humor in der Welt steckt."

