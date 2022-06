Ausstellung

vor 17 Min.

Rathgebers "Tafel-Confect": Zum Citronen-Mus die richtige Musik

Plus Das Mozarthaus erinnert mit einer ebenso kleinen wie feinen Schau an Valentin Rathgeber. Der komponierende Mönch brachte in Augsburg einst seine berühmte Stücke-Sammlung heraus.

Von Stefan Dosch

Pfui Spinne! Ist so etwas noch möglich in gesundheitsbewusster Zeit? „Rauchtabak ist ein Vergnügen“, singt da eine Männerstimme und setzt vergnügt hinzu: „ … nichts kann mich so sehr befrieden als ein Pfeifen-Rauchtabak.“ Damit nicht genug, Stimme Nummer zwei tritt hinzu, diesmal zum Lob des Schnupftabaks, bald liegen die beiden Sänger sich in den Haaren, mit Unflat hier wie dort („du Schwein“, „ich seh nicht so beschissen aus“). Nichts für die Ohren der Jugend!

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen