Ausstellung

vor 34 Min.

Scherz und Schabernack: Mauro Bergonzoli im Schaezlerpalais

Plus Augsburgs Kunstsammlungen zeigen eine Schau des Malers, die man als pfiffig bezeichnen kann. Das reicht aber nicht, um das schwindlig machende Unternehmen vollends einzuordnen.

Von Rüdiger Heinze

Ist doch immer wieder interessant, wie weit einer kommt mit seiner Kunst. Mauro Bergonzoli hat es jetzt in ein historisches Zentrum der Kunstsammlungen Augsburg gebracht, ins Schaezlerpalais. Dort, wo manche ernsthafte Künstlerin, manch ernsthafter Künstler gerne mal ausstellen würde. In Verbundenheit mit Christof Trepesch, dem Hausherrn und Direktor, zeigt Bergonzoli in der langen Zimmerflucht des zweiten Obergeschosses und auch im Festsaal, wovon er als Maler inspiriert wird in seinem Atelier in Kirchheim/Schwaben, an der Seite seiner Lebensgefährtin Franziska Gräfin Fugger von Babenhausen, auch Muse und Managerin, die gerne die Trommel für Mauro Bergonzoli rührt.

