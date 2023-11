Ausstellung

Schwäbische Galerie: Wie der Bezirk Schwaben als Kunstsammler auftritt

Plus In der jetzt 20 Jahre alten Schwäbischen Galerie auf dem schönen Flecken des Zisterzienserinnen-Klosters Oberschönenfeld wird präsentiert, was Künstler der Region in den letzten 100 Jahren geschaffen haben.

Von Rüdiger Heinze

Dort, wo einst eine "Zimmerhitten" stand, also eine Zimmerei-Werkstatt neben einer Wagnerei mit Ochsenstall, dort, wo dann später - im Zuge der Säkularisation - an Brauermeister verpachtet beziehungsweise Liegenschaftsanteile verkauft wurden, dort, wo - nach Sanierung - ab 1984 historische Ackerbaumaschinen ausgestellt waren, dort lädt nun seit runden 20 Jahren die Schwäbische Galerie innerhalb der Zisterzienserinnen-Klosteranlage Oberschönenfeld zum Besuch ein. Das Jubiläum ist guter Anlass, unter dem wunderbaren offenen Dachstuhl des ehemaligen Bräumeisterstadels einen (Rück-)Blick auf etliche Kunstpreisträger des Bezirks Schwaben zu werfen - und auch auf einige der etwa 1300 Objekte von Kunst, die ebendieser für die Schwäbische Galerie zuständige Bezirk zusätzlich sein Eigen nennt. Bezirkstagspräsident Martin Sailer bekennt in diesem Zusammenhang geradezu Farbe: "Die Förderung von Kunst und Kultur ist eine der Kernaufgaben des Bezirks Schwaben."

Und für die Schwäbische Galerie mit 360 Quadratmetern auf drei Etagen übernimmt diese "Kernaufgabe" Gudrun Szczepanek als Ausstellungsmacherin. Sie hat aus dem älteren Sammlungsbestand, der - wie sie sagt - ursprünglich eine "Brücke zur Volkskundesammlung" des Museums Oberschönenfeld schlagen sollte, einige beispielhafte Werke von vier Künstlern des expressiven Realismus ausgewählt (entstanden zwischen 1926 und 1975) sowie etwa drei Dutzend Werke von Preisträgern des Schwäbischen Kunstpreises seit 1966. Wobei der Schwerpunkt auf Arbeiten seit dem Jahr 2000 liegt, als schon länger nurmehr noch eine Künstlerin oder ein Künstler pro Wettbewerbsrunde als Kunstpreisträger bzw. -trägerin ausgewählt wurde - und nicht mehr vier oder zwei wie in den Jahren 1966 bis 1979. 1994 wurde Mechthild Müller-Hennig mit der Sammlung des Bezirks betraut, die seitdem bei Neuerwerbungen stärker auf Bedeutung und Qualität achtet - wie schließlich die dritte Abteilung der Schau mit Ankäufen schwäbischer Künstler zeigt, insbesondere in den Großformaten von Christofer Kochs (zweites Obergeschoss), Harry Meyer und dem tragisch früh verstorbenen Bertram Schilling (Erdgeschoss).

